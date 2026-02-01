Китай создал ракету, угрожающую авиации США: что известно о PL-17

Как отмечает издание, в США обратили внимание на нетипичную для Китая открытость - детальные изображения ракеты фактически не скрываются, несмотря на традиционную закрытость Пекина в вопросах новых вооружений.

Ракета, о которой известно уже почти 10 лет

PL-17 - не совсем новая разработка. Первые качественные снимки этой ракеты появились еще в 2016 году, когда истребитель Shenyang J-16 нес две неизвестные на тот момент ракеты. Официально же фото PL-17 было обнародовано только в 2023 году.

По оценкам экспертов, ракета фактически существует около десяти лет и за это время могла стать массовой и интегрироваться на различные носители.

Дальность до 500 км и гигантские габариты

По имеющимся данным, дальность пуска PL-17 оценивается в 300-500 километров. Такой показатель обеспечивается двухимпульсным двигателем, что и объясняет внушительные габариты ракеты.

Длина PL-17 составляет около 6 метров, что почти на два метра больше, чем у американской AIM-120 или ее китайского аналога PL-15.

Как работает наведение на таких расстояниях

Китайская ракета имеет собственную радиолокационную головку самонаведения, однако на максимальных дистанциях этого недостаточно. Для эффективного поражения цели PL-17 требует постоянного обновления данных о точке встречи.

Обеспечивать такую информацию должны прежде всего самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), что является ключевым элементом концепции применения этого оружия.

Не для истребителей: настоящая цель - стратегическая авиация

Аналитики отмечают, что PL-17 вряд ли является оптимальным средством для уничтожения маневровых истребителей на максимальных дальностях. Зато ее основное назначение - поражение самолетов ДРЛО, воздушных танкеров и других крупных воздушных бортов.

Особое внимание эксперты уделяют возможности атаковать топливозаправщики, без которых боевая авиация США теряет значительную часть эффективности.

Угроза для всей авиационной концепции США

В Defense Express отмечают: поражение воздушных танкеров может существенно ограничить способность США проводить дальние авиационные операции, многочасовые патрулирования и быструю концентрацию сил в небе.

В таком случае значительная часть американской авиации будет вынуждена действовать с ограниченного количества передовых авиабаз, которые находятся в зоне поражения китайских ракет.

"И хотя у США сейчас уже есть аналогичные дальнобойные ракеты - AIM-174B, конвертированные в ракеты воздушного боя SM-6, которые должны иметь дальность в 500+ км, существует вопрос количества этих средств. А также того, что китайские воздушные силы на тихоокеанском воздушном театре боевых действий имеют короткое и крепкое континентальное плечо логистики, что никакими ракетами не исправишь", - отмечается в материале.