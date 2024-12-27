Китай підняв у небо ще один таємничий винищувач, - The War Zone

Днями Китай підняв у небо ще один винищувач нового покоління. Машина, яка отримала позначення J-36, відрізняється від зразка JH-XX меншими розмірами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Як пише видання, попри те, що другий літак відрізняється від першого конструкцією крила і кількістю двигунів, імовірно, обидва літаки матимуть однакову авіоніку та озброєння.

Відомо, що обидва літаки було розроблено двома найбільшими авіабудівними корпораціями Китаю - Ченду (CAC) і Шеньян (SAC). Вони являють собою радикальний відхід від традиційних конструкцій.

Одним із винищувачів виявився винищувач-бомбардувальник, відомий під умовним західним індексом JH-XX, а другим - абсолютно новий бойовий літак. У західних джерелах уже почали називати J-36.

Короткий опис машин

Chengdu JH-XX - це масивний бойовий літак із ромбоподібним крилом і безхвостою конструкцією. У ньому передбачено використання тридвигунної силової установки, що і виділяє його серед сучасних винищувачів. Новий винищувач має ромбоподібну форму крила і подовжені елементи для зниження радіолокаційної помітності.

Shenyang J-36 - цей апарат, ймовірно розроблений компанією Shenyang Aircraft Corporation. На відміну Chengdu, J-36 являє собою більш компактну платформу з дводвигунною конфігурацією. Він має характерну "лямбда"-подібну форму крила з гострими кутами і поглибленими повітрозабірниками DSI. Це дозволяє знизити радіолокаційну помітність і покращує аеродинамічні характеристики.

Технічні особливості

Літаки позбавлені звичних вертикальних і горизонтальних хвостових площин. Що забезпечує малопомітність у широкому діапазоні частот, а також знижує аеродинамічний опір. Це також покращує паливну ефективність і стійкість у польоті. Але варто зауважити, що відсутність хвостового оперення вимагає складної системи управління польотом - fly-by-wire. Вона компенсує зниження маневреності.

Літак JH-XX, ймовірно, використовує три двигуни. Це дозволяє підвищити тягу і поліпшити стійкість. Також це, ймовірно, дозволило інтегрувати технологію векторного управління тягою для збільшення маневреності.

J-36 було оснащено двома двигунами з кутастими надзвуковими повітрозабірниками. Це також знижує радіолокаційну помітність і зберігає високу ефективність.

На думку експертів, обидва літаки оснащені передовими радарами з активною фазованою решіткою. А також системами управління з використанням штучного інтелекту - це полегшує взаємодію з безпілотними дронами. У них вбудовані відсіки для озброєння, щоб мінімізувати радіолокаційний перетин.

У JH-XX встановлено посилене, двоколісне шасі, яке здатне витримувати значне навантаження під час посадки.

У J-36 використовується стандартне триколісне шасі, що відповідає його меншим розмірам і передбачуваній ролі.

Нагадаємо, вчора у Китаї помітили новий невідомий літак, який за своїм виглядом може належати до винищувачів шостого покоління. На опублікованих кадрах видно, як він летить поруч із Chengdu J-20 - китайським винищувачем п'ятого покоління, який офіційно вважається одним із найсучасніших бойових літаків Пекіна.

Також РБК-Україна писало й про те, що, згідно з даними Пентагону, Китай значно пришвидшив модернізацію своїх збройних сил і нарощує ядерний арсенал.