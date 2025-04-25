Відповідь США? Китай запустив з авіаносця новітній винищувач-невидимку J-35
Китайський винищувач-невидимка Shenyang J-35, ймовірно, вперше злетів за допомогою електромагнітної катапульти (EMALS) з борту нового авіаносця "Фуцзянь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.
Як пише видання, винищувач було запущено ще у березні цього року. Якщо ці випробування було дійсно проведено, то це може стати поворотним моментом у розвитку морської авіації Китаю. Адже це значно посилить оперативні спроможності Військово-морських сил Китаю.
Варто зауважити, що наразі китайці робили ставку на палубний J-15 четвертого покоління - це модернізований варіант радянського Су-27 (Су-33). А ось J-35 дасть Китаю значно інші можливості, адже на відміну від J-15 є малопомітним.
У випадку, якщо випробування були успішні, незабаром Китай може отримати на озброєння палубні винищувачі, які можна буде порівняти з американськими F-35С Lightning II.
Наразі "Фуцзянь" є найбільшим і найбільш технічно досконалим авіаносцем Китаю, що являє собою значний технологічний стрибок порівняно з попередніми авіаносцями типу "Ляонін" і "Шаньдун". Він важить від 80 000 до 85 000 тонн і має три електромагнітні катапульти. Вони працюють на інтегрованій електричній силовій установці, що забезпечує на 30% більшу ефективність запуску, ніж у авіаносців класу "Форд" США.
Хоча "Фуцзянь" ще не повністю готовий до експлуатації, його катапульти можуть запускати важчі літаки, такі як J-35, літак KJ-600 і безпілотник GJ-11. Поряд з сучасними есмінцями типу 055, які можуть використовувати гіперзвукові ракети, цей авіаносець є основою для китайських планів створити авіаційну бойову групу, порівнянну з американськими.
Китайські винищувачі
Нещодавно у Китаї помітили новий невідомий літак, який за своїм виглядом може належати до винищувачів шостого покоління. На опублікованих кадрах видно, як він летить поруч із Chengdu J-20 - китайським винищувачем п'ятого покоління, який офіційно вважається одним із найсучасніших бойових літаків Пекіна.
Через деякий час Китай підняв у небо ще один винищувач нового покоління. Машина, яка отримала позначення J-36.
Також РБК-Україна писало й про те, що, згідно з даними Пентагону, Китай значно пришвидшив модернізацію своїх збройних сил і нарощує ядерний арсенал.
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