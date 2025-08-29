Загравання з ворогом: Сибіга відповів, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Будапешт порушує права представників угорської національної меншини через загравання з Росією. Мова йде про заборону на в'їзд для командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, яку запровадив Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Андрія Сибіги.

"Офіційний Будапешт у своєму заграванні з агресором зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права представників угорської національної меншини. Причини блокування шляху України до ЄС зараз стають абсолютно очевидними", - написав голова МЗС.

Чому Угорщина заборонила в'їзд "Мадяру"

Як писало РБК-Україна, 28 серпня міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини та вручило йому ноту протесту через заборону на в'їзд для "Мадяра".

Причиною заборони стали удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, "Мадяру" нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

Сам Роберт Бровді висміяв Будапешт. Орбана він назвав "танцюристом на кістках", а проросійську угорську владу звинуватив в тому, що її руки у крові цивільних українців.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський демонстративно запросив "Мадяра" відвідати Польщу.

"Поки російські ракети обрушують смертельний дощ на Київ, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України. Командир Мадяр: якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, гостюйте у Польщі", - написав він.