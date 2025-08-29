ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Заигрывание с врагом: Сибига ответил, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Украина, Пятница 29 августа 2025 02:29
UA EN RU
Заигрывание с врагом: Сибига ответил, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Будапешт нарушает права представителей венгерского национального меньшинства из-за заигрывания с Россией. Речь идет о запрете на въезд для командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, который ввел Будапешт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги.

"Официальный Будапешт в своем заигрывании с агрессором зашел так далеко, что начал угрожать и нарушать права представителей венгерского национального меньшинства. Причины блокирования пути Украины в ЕС сейчас становятся совершенно очевидными", - написал глава МИД.

Почему Венгрия запретила въезд "Мадяру"

Как писало РБК-Украина, 28 августа министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста из-за запрета на въезд для "Мадяра".

Причиной запрета стали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, "Мадяру" якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.

Сам Роберт Бровди высмеял Будапешт. Орбана он назвал "танцором на костях", а пророссийскую венгерскую власть обвинил в том, что ее руки в крови гражданских украинцев.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадяра" посетить Польшу.

"Пока российские ракеты обрушивают смертельный дождь на Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решается бороться за свободу Украины. Командир Мадяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, гостите в Польше", - написал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Евросоюз
Новости
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы