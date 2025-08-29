Заигрывание с врагом: Сибига ответил, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Будапешт нарушает права представителей венгерского национального меньшинства из-за заигрывания с Россией. Речь идет о запрете на въезд для командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, который ввел Будапешт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги.

"Официальный Будапешт в своем заигрывании с агрессором зашел так далеко, что начал угрожать и нарушать права представителей венгерского национального меньшинства. Причины блокирования пути Украины в ЕС сейчас становятся совершенно очевидными", - написал глава МИД.

Почему Венгрия запретила въезд "Мадяру"

Как писало РБК-Украина, 28 августа министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста из-за запрета на въезд для "Мадяра".

Причиной запрета стали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, "Мадяру" якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.

Сам Роберт Бровди высмеял Будапешт. Орбана он назвал "танцором на костях", а пророссийскую венгерскую власть обвинил в том, что ее руки в крови гражданских украинцев.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадяра" посетить Польшу.

"Пока российские ракеты обрушивают смертельный дождь на Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решается бороться за свободу Украины. Командир Мадяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, гостите в Польше", - написал он.