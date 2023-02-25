Загострення у Придністров'ї. Навіщо РФ нагнітає обстановку та як реагує Україна

До роковин російського вторгнення в Україну загострилася ситуація біля її південно-західного кордону. На тлі новин про можливий переворот у Молдові нагадали про бажання очистити Придністров'я від "миротворців", а Москва вже звинувачує Київ у нібито підготовці наступу на окупований регіон.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цю ситуацію.

Росія готувала переворот у Молдові

Першим цю тему два тижні тому публічно порушив президент України Володимир Зеленський. На спецзасіданні Європейської ради він повідомив про перехоплення детального російського плану щодо повалення проєвропейської влади у Молдові.

За його словами, він одразу розповів про це молдавській колезі Майї Санду. Невідомо, чи була команда з Кремля розпочати реалізацію плану, але українська розвідка побачила готовність Росії до конкретних дій.

Служба розвідки та безпеки Молдови підтвердила одержання плану від української сторони. Там також зазначили, що було виявлено деякі дії, спрямовані на підрив державності, дестабілізацію та порушення громадського порядку. Більш детальну інформацію у спецслужбі відмовилися розкривати через ризики зриву оперативних заходів.

За декілька днів Санду все ж таки поділилася подробицями. За її словами, російський план передбачав диверсії, захоплення державних будівель та заручників, а також зміну влади руками проросійської опозиції, партії "Шор", ветеранів, колишніх співробітників правоохоронних органів та оточення олігарха Влада Плахотнюка. Мета - зупинка євроінтеграції Молдови та використання її у війні проти України.

"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - розповіла Санду.

На її заяву відреагували в Сербії, вимагаючи надати всю інформацію про можливу участь її громадян у підготовці перевороту. Сербський президент Олександр Вучич заявив про підтримку територіальної цілісності Молдови.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з Санду висловив стурбованість планами Росії, при цьому в Білому домі зазначили, що не мають доказів. Секретар РНБО України Олексій Данілов говорив, що у перевороті планувалося задіяти "чеченських рятувальників", яких після операцій у зруйнованій землетрусами Туреччині планувалося перекинути до Кишинева.

Напередодні Зеленський на прес-конференції до роковин повномасштабної війни повторив, що Росія може готувати вторгнення до Молдови, оскільки Володимиру Путіну треба показати якісь перемоги і зараз він намагається знайти слабкі місця.

Причому тут Придністров'я

Молдова є однією з пострадянських країн, яка постраждала від російської агресії. Ще з початку 1990-х придністровський регіон де-факто контролює "миротворчий контингент" з Росії. Після вторгнення в Україну загроза так званої "ПМР" зросла, оскільки потенційно це ще один плацдарм, який росіяни можуть використати для удару.

З новою силою ситуація загострилася після відставки молдавського прем'єра Наталії Гаврилиці та призначення нового кабінету на чолі з Доріном Речаном - радником Санду з питань нацбезпеки, секретарем Вищої ради безпеки та прихильником жорсткого вирішення проблеми Придністров'я.

"Ми повинні домогтися однієї фундаментальної речі - демілітаризації Придністров'я. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці - демілітаризація", - говорив він, у тому числі маючи на увазі евакуацію російських військ.

За його словами, сценаріїв дестабілізації Молдови було декілька. В рамках одного з них Росія планувала скористатися внутрішніми "протестами", захопити аеропорт Кишинева, перекинути туди військових, які за підтримки ресурсів Придністров'я могли б швидко взяти під контроль усю територію країни.

Хоча міністр закордонних справ Ніку Попеску наголошує, що молдавські силовики підготували план оборони аеропорти ще до російського вторгнення в Україну. Зокрема, передбачалося знищення посадкової смуги.

Що відбувалося цього тижня

Низка прокремлівських телеграм-каналів поширила інформацію про підготовку прориву кордону бійцями Збройних сил України. Нібито кілька сотень осіб мали інсценувати вторгнення і для цього в межах Одеської області у бік Придністров'я перекинули кілька підрозділів.

Увечері 23 лютого про "провокації" попередило Міністерство оборони Росії. У традиційній риториці там заявили, що українські сили нібито найближчим часом можуть піти на ескалацію, переодягнутися у російських військових та інсценувати наступ із Придністров'я. Після цього на території окупованого регіону має розгорнутися українська операція.

На тлі цих вкидів у придністровських пабликах почалася справжня паніка. Мережею розійшлися скріншоти повідомлень, в яких місцеві жителі обговорюють можливу евакуацію та пробки у бік підконтрольних Молдові районів. Також людей налякало фото з потужним прожектором з українського боку, яке нібито свідчить про пожвавлення на кордоні.

Міністерство закордонних справ РФ у свою чергу наголошує, що будь-які дії, що становлять загрозу безпеці російським "миротворцям" у регіоні, будуть розцінені як напад на Росію.

Що кажуть в Україні та Молдові

Українська сторона наполягає, що це чергова інформаційно-психологічна операція. Фейками про підготовку вторгнення в Придністров'я противник намагається перекласти відповідальність на Україну за можливу ескалацію. На сьогодні цей напрямок посилено Силами оборони і йому приділяється така ж увага, як і кордону з Білоруссю та Росії. Але лише для того, щоб не допустити провокацій з того боку.

"На щастя, якихось активних чи провокаційних дій на цьому напрямі ми також не фіксували", - заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі одного з телеканалів.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила, що ситуація на кордоні уважно відстежується. У самому ж регіоні роздмухуються панічні настрої, і люди намагаються евакуюватися до Молдови, оскільки статус Придністров'я не гарантує їм безпеки.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що єдиною країною, яка може влаштувати провокації на цій території, є Росія. А президент Володимир Зеленський нагадав, що минулого року звідти були постріли у наш бік.

"Зараз вони через медіа вкидають інформацію про те, що Україна збирається зайти на територію Придністров'я. Для чого вони це роблять? Вони розуміють, що ми чітко поважаємо територіальну цілісність Молдови... Вони постійно провокують", - прокоментував він звинувачення російської сторони.

Як реагують у самій Молдові? Проросійські депутати з делегації в ПАРЄ підхопили вкиди і також спробували звинуватити Україну у підготовці провокацій. Але адекватна позиція молдавського уряду полягає в тому, що це російські фейки. Місцеве МЗС наголошує, що повідомлення російської сторони не відповідають дійсності.

"Влада Молдови спростовує ці заяви і вважає їх необґрунтованими, зробленими з метою маніпулювання громадською думкою. Ситуація з безпекою в регіоні стабільна", - йдеться у повідомленні МЗС.

Державний секретар Міноборони Молдови Валерій Мижа прямо каже, що нібито плани України щодо наступу - це елемент психологічної операції.

До речі, американський посол Кент Логсдон заявив, що між Кишиневом та Вашингтоном відбувається постійний обмін інформацією, і на сьогодні немає жодних відомостей про підготовку вторгнення.

Які сили перебувають у Придністров'ї

Згідно зі звітом The Military Balance за 2022 рік (щорічний бюлетень з оглядом військових потенціалів), у придністровському регіоні розміщено 1500 російських військових. На озброєнні вони мають кілька вертольотів Мі-8 і Мі-24, а також до 100 одиниць броньованої техніки.

Збройні формування так званої "ПМР" налічують до 8 000 бійців, близько 40 танків радянських зразків, до 40 реактивних систем залпового вогню та близько 240 бронемашин.

Щодо молдавської армії, то вона має понад 5 000 кадрових військових і до 58 000 резервістів. Сухопутні війська складаються із чотирьох легких бригад та однієї бригади Сил спеціальних операцій, у розпорядженні яких майже 200 легких бронемашин, до 250 одиниць артилерії та кілька десятків зенітних систем.

Таким чином, для вирішальної переваги над Молдовою сил у придністровському регіоні недостатньо. Не говорячи вже про можливі спроби задіяти їх для прямої агресії проти України.

Тому все виглядає так, що своїми діями Росія намагається розгойдати ситуацію в країні, захопити її шляхом висадки десанту та забезпечення повітряного коридору і вже після цього використати цю територію для відкриття другого фронту.

У контексті нібито українських планів на Придністров'я часто згадуються військові склади у селі Колбасна за 2 кілометри від кордону. Зокрема, російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про український інтерес у їхньому захопленні, щоб угамувати свій "снарядний голод". Однак колись найбільші склади в Європі, за різними даними, зараз є такими лише на папері. І, за різними даними, залишаються придатними до використання не більше 7-8 тисяч тонн боєприпасів.

Чи буде вирішено проблему Придністров'я

За нинішніх розкладів - швидше за все не найближчим часом. Молдова офіційно каже про намір реінтегрувати Придністров'я мирним дипломатичним шляхом. Але вкрай малоймовірно, що Москва поступиться інтересами, чого не було протягом попередніх 30 років. Підштовхнути її до цього зможе лише військова поразка в Україні та ослаблення позицій у регіоні.

Але якщо дивитися на ситуацію ширше, то поява нової гарячої точки буде ще однією загрозою для регіональної безпеки. І це усвідомлюють не лише у Молдові. Президент Румунії Клаус Йоханніс уже заявив про цілковиту підтримку Кишинева за будь-якого сценарію, а те, як виглядатиме підтримка, залежить від розвитку геополітичного чинника.

Український президент Володимир Зеленський також готовий допомогти, якщо Росія спробує використати Придністров'я для відкриття другого фронту.

"Майя Санду ніколи не просила моєї допомоги, але подякувала за інформацію. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові", - додав він.

В Офісі президента наголошують, що вирішувати придністровську проблему належить молдавській владі. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, допомога з України можлива, але для цього Санду має звернутися до Зеленського, а той - ухвалити відповідні рішення. У жодному разі без консультацій з Молдовою, Румунією та Євросоюзом українська сторона не виступатиме з ініціативами.

Поки що чергове загострення теми Придністров'я справді виглядає як психологічна операція та можливе підвищення ставок з боку Кремля. Особливо на тлі скасування указу Володимира Путіна щодо зовнішньополітичного курсу, яким декларувався пошук вирішення придністровського питання на основі поваги до територіальної цілісності Молдови.