Істерія продовжується? Кремль розцінює "загрозу" Придністров'ю, як напад на Росію

В Кремлі продовжують фантазувати щодо нібито підготовки "вторгнення" ЗСУ на територію невизнаного Придністров'я. Заявили, що розцінюватимуть це як напад на Росію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

"Будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці (так званим "миротворцям" в Придністров'ю, -ред.), будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Росії нафантазували нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія є єдиною країною, що може влаштувати провокації на території чужої країни.

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