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Сербія на тлі чуток про диверсантів заявила про підтримку цілісності Молдови

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Середа 15 лютого 2023 21:02
Сербія на тлі чуток про диверсантів заявила про підтримку цілісності Молдови Фото: президент Сербії Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Сербії Александр Вучич під час телефонної розмови з главою Молдови Майєю Санду підтвердив повагу до територіальної цілісності Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Молдови.

Як повідомляєтья, президент Молдови Майя Санду у середу, 15 лютого, зателефонувала сербському колезі Александру Вучичу, щоб поговорити з ним про можливе залученні сербів до дестабілізації ситуації в країні.

"Розмова відбулася в контексті заяви глави держави, зробленої на початку тижня, про ризики дестабілізації ситуації в нашій країні та можливе залучення до неї громадян інших держав", - йдеться в заяві пресслужби.

Зазначено, що лідери двох країн підтвердили повагу до територіальної цілісності своїх держав та висловили готовність до співпраці у запобіганні протиправній діяльності за участю громадян обох країн.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Згодом президент Молдови Майя Санд заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні. За її словами, РФ має намір за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою (зокрема сербів) дестабілізувати ситуацію та змінити владу в Молдові.

Проте Сербія заперечує можливу участь її громадян у підготовці держперевороту у Молдові. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич вимагає, щоб Кишинів надав всю інформацію.

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