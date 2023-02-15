Сербія на тлі чуток про диверсантів заявила про підтримку цілісності Молдови
Президент Сербії Александр Вучич під час телефонної розмови з главою Молдови Майєю Санду підтвердив повагу до територіальної цілісності Республіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Молдови.
Як повідомляєтья, президент Молдови Майя Санду у середу, 15 лютого, зателефонувала сербському колезі Александру Вучичу, щоб поговорити з ним про можливе залученні сербів до дестабілізації ситуації в країні.
"Розмова відбулася в контексті заяви глави держави, зробленої на початку тижня, про ризики дестабілізації ситуації в нашій країні та можливе залучення до неї громадян інших держав", - йдеться в заяві пресслужби.
Зазначено, що лідери двох країн підтвердили повагу до територіальної цілісності своїх держав та висловили готовність до співпраці у запобіганні протиправній діяльності за участю громадян обох країн.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Згодом президент Молдови Майя Санд заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні. За її словами, РФ має намір за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою (зокрема сербів) дестабілізувати ситуацію та змінити владу в Молдові.
Проте Сербія заперечує можливу участь її громадян у підготовці держперевороту у Молдові. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич вимагає, щоб Кишинів надав всю інформацію.
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