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Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям, - Зеленський

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Понеділок 20 лютого 2023 17:31
Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна завжди буде готова допомогти Молдові, якщо РФ використає Придністров'я для відкриття ще одного фронту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

"Ми отримали інформацію від нашої спецслужби, що Росія хоче скористатися моментом і змінити керівництво Молдови. Ми передали цю інформацію президенту Маї Санду", - заявив президент.

За його словами, росіяни давно планували. Проте Молдова та РФ не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі.

"Тому вони повинні використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я. Мая Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала за інформацію. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові", - додав президент Зеленський.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив зі необхідність демілітаризації Придністров'я, а також видворення звідти всіх російських військових.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

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