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Путін скасував указ про зовнішньополітичний курс Росії

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Росія, Вівторок 21 лютого 2023 16:33
Путін скасував указ про зовнішньополітичний курс Росії Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін скасував свій указ 2012 року про зовнішньополітичний курс Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Згідно документу, Путін підписав новий указ "з метою забезпечення національних інтересів РФ у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародних відносинах". Рішення набуло чинності 21 лютого 2023 року.

Зазначено, що своїм рішенням Путін відзначив безліч доручень, які він дав МЗС та іншим органам влади РФ у 2012 році. Зокрема, цей указ передбачав "послідовну реалізацію" Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь із США.

Зазначимо, сьогодні під час послання до Федеральних зборів Путін оголосив, що Росія призупинить участь у цьому договорі.

Як повідомляється, новий указ скасовує й інші положення зовнішньополітичного курсу РФ, визначеного у 2012 році, зокрема:

  • Створити сприятливі зовнішні умови для довгострокового розвитку.
  • Твердо відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, які вимагають розвивати дружні відносини між державами на основі рівноправності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності.
  • Продовжувати активно шукати шляхи вирішення питання Придністров'я на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.
  • Продовжувати активно розширювати взаємодію з Білоруссю у рамках Союзної держави.
  • Активно сприяти становленню частково визнаних Абхазії та Південної Осетії як сучасних демократичних держав.
  • У відносинах з Євросоюзом просувати створення єдиного економічного та людського простору від Атлантичного до Тихого океану, домагатися відміни віз при короткострокових поїздках та розвивати єдиний енергетичний комплекс Європи.
  • У відносинах зі США підтримувати стабільну та передбачувану взаємодію на основі принципів рівноправності, невтручання у внутрішні справи та поваги взаємних інтересів, а також просувати ініціативи щодо подальшої лібералізації візового режиму.
  • Поглиблювати рівноправне довірче партнерство та стратегічну взаємодію з Китаєм, стратегічне партнерство з Індією та В'єтнамом, а також розвивати взаємовигідну співпрацю з Японією, Кореєю, Австралією, Новою Зеландією.
  • Розвивати відносини з НАТО відповідно до готовності альянсу враховувати інтереси РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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