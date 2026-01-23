"Загинув, повертаючи світло Києву". У столиці попрощалися з екс-головою "Укренерго" Брехтом

У п'ятницю, 23 січня, у Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі попрощались із колишнім керівником "Укренерго" Олексієм Брехтом. Він загинув від ураження струмом , відновлюючи енергопостачання столиці після атаки РФ.

Олексія Брехта провели в останню путь

На прощання з Олексієм у собор прийшли кілька десятків людей, серед них його колеги з "Укренерго".

"Це був найбільш гідний, інтелектуальний, феноменально обдарований інженер. Саме завдяки Олексію трималась енергосистема усі ці роки. Він керував відновленням усієї системи в Україні. До нього звертались не лише люди з "Укренерго", а й з електростанцій, губернатори. Він, по суті, мав відповіді на всі питання. Це гігантська втрата для всієї енергетики", - розповів екс-голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Також він додав, що Олексій був не публічним і його вклад в енергетику України важко переоцінити. Попри те, що він був ТОП-менеджером, він майже весь час проводив на енергетичних об'єктах, які після обстрілів часто були заміновані касетними боєприпасами. Крім того, завжди були ризики повторних "прильотів"

"Дуже шкода, що тільки після таких трагічних подій ми можемо повною мірою оцінити, що ми втратили. Він загинув, відновлюючи енергопостачання Києва", - додав колега загиблого.

За словами Кудрицького, незадовго до загибелі Олексій безпосередньо брав участь у відновленні електропостачання поблизу лінії фронту.

"Олексій особисто в 3-х кілометрах від лінії зіткнення на Сумщині керував відновленням лінії, яка з'єднує центральний та Харківський регіон. Це приклад його героїзму, його відданості справі. Я б хотів, щоб люди пам'ятали про його вклад у нашу перемогу", - розповів Кудрицький.

Зокрема під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС Брехт керував нашими енергетиками, які мали забезпечити живлення цієї станції, робив все, аби не сталося нової ядерної катастрофи.

З Олексієм Брехтом попрощались у Михайлівському Золотоверхому соборі (фото: РБК-Україна/Олег Момот)

"Ця втрата буде дуже відчуватись у всіх процесах, які пов'язані з енергетичною системою України. Він сам координував та контролював ці процеси, знав досконало кожну станцію, інженера, робітника. Він працював 24/7. Його внесок є у тому, що протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення у нас попри всі дронові та ракетні атаки система продовжує працювати", - розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він додав, що саме завдяки вкладу Брехта у 2022-23 роках функціонувала енергосистема на Київщині.

"Сьогодні Україна прощається з постаттю, яку в енергетиці буде дуже важко замінити. Я думаю, що це буде неможливо. Я дуже вдячний за все, що він зробив. Хотів, щоб пам'ять про нього жила дуже довго. Він, безумовно, на це заслужив", - заявив Кулеба.

Також відомо, що зараз встановлюються усі деталі трагічної загибелі Олексія Брехта.

Що відомо про Олексія Брехта

Олексій Брехт розпочав професійну діяльність у 1999 році на Київській гідроакумулювальній електростанції. Пізніше він очолив відокремлений підрозділ НЕК "Укренерго" - "Науково-проектний центр розвитку ОЕС України", де займався розробкою галузевих стандартів та плануванням розвитку електромереж усієї енергосистеми з урахуванням сучасних вимог надійності та стійкості.

У 2011-2016 роках Брехт працював у НЕК "Укренерго", відповідаючи за стратегічний розвиток, євроінтеграцію та технічну політику компанії.

За цей час були систематизовані процеси розвитку мережі ОЕС України, оновлена політика приєднання електроустановок до магістральних мереж, а також вперше впроваджено комплексну технічну політику компанії.

Олексій Брехт загинув у 47 років (фото: Укренерго_ua-energy.org)

Значний управлінський досвід Олексій здобув на посаді керівника служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми "Укренерго", де курував планування та розвиток основної мережі, а також підключення нових електроустановок. Він також має практичний досвід роботи диспетчером та керівником диспетчерської служби.

Освіту інженера за спеціальністю "Електричні станції" Брехт здобув у Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".