"Погиб, возвращая свет Киеву". В столице попрощались с экс-главой "Укрэнерго" Брехтом

В пятницу, 23 января, в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе попрощались с бывшим руководителем "Укрэнерго" Алексеем Брехтом. Он погиб от поражения током , восстанавливая энергоснабжение столицы после атаки РФ.

Алексея Брехта провели в последний путь

На прощание с Алексеем в собор пришли несколько десятков человек, среди них его коллеги из "Укрэнерго".

"Это был самый достойный, интеллектуальный, феноменально одаренный инженер. Именно благодаря Алексею держалась энергосистемы все эти годы. Он руководил восстановлением всей системы в Украине. К нему обращались не только люди из "Укрэнерго", но и с электростанций, губернаторы. Он, по сути, имел ответы на все вопросы. Это гигантская потеря для всей энергетики", - рассказал экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Также он добавил, что Алексей был не публичным и его вклад в энергетику Украины трудно переоценить. Несмотря на то, что он был ТОП-менеджером, он почти все время проводил на энергетических объектах, которые после обстрелов часто были заминированы кассетными боеприпасами. Кроме того, всегда были риски повторных "прилетов"

"Очень жаль, что только после таких трагических событий мы можем в полной мере оценить, что мы потеряли. Он погиб, восстанавливая энергоснабжение Киева", - добавил коллега погибшего.

По словам Кудрицкого, незадолго до гибели Алексей непосредственно участвовал в восстановлении электроснабжения вблизи линии фронта.

"Алексей лично в 3-х километрах от линии соприкосновения в Сумской области руководил восстановлением линии, которая соединяет центральный и Харьковский регион. Это пример его героизма, его преданности делу. Я бы хотел, чтобы люди помнили о его вкладе в нашу победу", - рассказал Кудрицкий.

В частности во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС Брехт руководил нашими энергетиками, которые должны были обеспечить питание этой станции, делал все, чтобы не произошло новой ядерной катастрофы.

С Алексеем Брехтом попрощались в Михайловском Златоверхом соборе (фото: РБК-Украина/Олег Момот)

"Эта потеря будет очень ощущаться во всех процессах, которые связаны с энергетической системой Украины. Он сам координировал и контролировал эти процессы, знал в совершенстве каждую станцию, инженера, рабочего. Он работал 24/7. Его вклад есть в том, что в течение четырех лет полномасштабного вторжения у нас несмотря на все дроновые и ракетные атаки система продолжает работать", - рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Он добавил, что именно благодаря вкладу Брехта в 2022-23 годах функционировала энергосистема в Киевской области.

"Сегодня Украина прощается с фигурой, которую в энергетике будет очень трудно заменить. Я думаю, что это будет невозможно. Я очень благодарен за все, что он сделал. Хотел, чтобы память о нем жила очень долго. Он, безусловно, этого заслужил", - заявил Кулеба.

Также известно, что сейчас устанавливаются все детали трагической гибели Алексея Брехта.

Что известно об Алексее Брехте

Алексей Брехт начал профессиональную деятельность в 1999 году на Киевской гидроаккумулирующей электростанции. Позже он возглавил обособленное подразделение НЭК "Укрэнерго" - "Научно-проектный центр развития ОЭС Украины", где занимался разработкой отраслевых стандартов и планированием развития электросетей всей энергосистемы с учетом современных требований надежности и устойчивости.

В 2011-2016 годах Брехт работал в НЭК "Укрэнерго", отвечая за стратегическое развитие, евроинтеграцию и техническую политику компании.

За это время были систематизированы процессы развития сети ОЭС Украины, обновлена политика присоединения электроустановок к магистральным сетям, а также впервые внедрена комплексная техническая политика компании.

Алексей Брехт погиб в 47 лет (фото: Укрэнерго_ua-energy.org)

Значительный управленческий опыт Алексей получил в должности руководителя службы перспективного развития Центральной энергосистемы "Укрэнерго", где курировал планирование и развитие основной сети, а также подключение новых электроустановок. Он также имеет практический опыт работы диспетчером и руководителем диспетчерской службы.

Образование инженера по специальности "Электрические станции" Брехт получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".