Помер нардеп з "Слуги народу" Олександр Кабанов

У середу, 14 січня 2026 року, стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука під час виступу у Верховній Раді.

Його колеги по фракції зазначають у своїх соцмережах, що смерть була раптовою, попри те що депутат мав проблеми зі здоров’ям.

Офіційна причина смерті наразі не оприлюднена.

У Верховній Раді також підтвердили смерть Кабанова.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України Олександра Кабанова. Він пішов із життя на 53-му році життя", - сказано у повідолменні.

Біографія та освіта

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року. До політичної кар’єри працював у сфері психології та медіа.

У різні роки:

був дитячим психотерапевтом;

з 1999 по 2006 рік працював на запорізькій ТРК "Алекс";

у 2000–2008 роках - тренер з нейролінгвістичного програмування;

у 2002–2008 роках - тренер компанії "Сучасні психотехнології".

Робота в медіа та "Кварталі 95"

Згодом Кабанов перейшов у сферу розважального контенту. Він тривалий час працював сценаристом Студії "Квартал 95", був співавтором популярних телевізійних проєктів і фільмів.

Саме в цьому статусі він ішов на парламентські вибори.

Політична діяльність

У 2019 році Олександр Кабанов був обраний народним депутатом IX скликання за списком партії "Слуга народу" (№ 87 у виборчому списку).

У Верховній Раді він: