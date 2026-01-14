Помер нардеп з "Слуги народу" Олександр Кабанов
У середу, 14 січня 2026 року, стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука під час виступу у Верховній Раді.
Його колеги по фракції зазначають у своїх соцмережах, що смерть була раптовою, попри те що депутат мав проблеми зі здоров’ям.
Офіційна причина смерті наразі не оприлюднена.
У Верховній Раді також підтвердили смерть Кабанова.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України Олександра Кабанова. Він пішов із життя на 53-му році життя", - сказано у повідолменні.
Біографія та освіта
Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року. До політичної кар’єри працював у сфері психології та медіа.
У різні роки:
- був дитячим психотерапевтом;
- з 1999 по 2006 рік працював на запорізькій ТРК "Алекс";
- у 2000–2008 роках - тренер з нейролінгвістичного програмування;
- у 2002–2008 роках - тренер компанії "Сучасні психотехнології".
Робота в медіа та "Кварталі 95"
Згодом Кабанов перейшов у сферу розважального контенту. Він тривалий час працював сценаристом Студії "Квартал 95", був співавтором популярних телевізійних проєктів і фільмів.
Саме в цьому статусі він ішов на парламентські вибори.
Політична діяльність
У 2019 році Олександр Кабанов був обраний народним депутатом IX скликання за списком партії "Слуга народу" (№ 87 у виборчому списку).
У Верховній Раді він:
- входив до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики;
- опікувався питаннями медіа та культури.
