Загиблий і постраждалі: ДСНС показала наслідки удару росіян по п'ятиповерхівці в Миколаєві

"Унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв.м", - передали рятувальники.

У Службі розповіли, що станом на шосту ранку було деблоковано тіло загиблого чоловіка 1948 року народження.

Крім того, повідомляється, що через російський удар постраждали 5 осіб, серед них підліток.

"Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців", - розповіли в ДСНС.

Також надзвичайники уточнили, що для ліквідації наслідків було залучено 45 рятувальників, 9 одиниць техніки, екстрені служби, співробітники Червоного Хреста та поліції.

"Піротехніки обстежили 3 локації - небезпечних предметів не виявлено", - додали в Службі.

Крім того, надзвичайники показали в мережі фото з місця ліквідації наслідків дронової атаки на Миколаїв цієї ночі.

Наслідки повітряного удару РФ по Миколаєву у ніч проти 25 травня (фото: t.me/dsns_telegram)

Масована повітряна атака РФ на Україну 25 травня

Цієї ночі російській окупанти завдали по території України чергового масованого комбінованого повітряного удару. Ворог бив ракетами різних типів, а також - дронами-камікадзе. Зауважимо, що ця атака стала другою поспіль після вчорашнього масованого обстрілу.

Через атаку у ніч проти 25 травня повідомлялося, зокрема:

Станом на зараз відомо вже про чотирьох загиблих (1 у Миколаєві та 3 у Київській області) в результаті цієї комбінованої атаки.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.