Загибель помічника Залужного та відсторонення командира 128-ї бригади: новини за 6 листопада

Вчора, 6 листопада 2023 року, трагічно загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. А командира 128-ї бригади Збройних сил України відсторонили від займаної посади на час розслідування.

Війна Росії проти України: останні новини

Залужний підтвердив загибель свого помічника. У подарунку була вибухівка

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив факт трагічної загибелі свого помічника Геннадія Частякова.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто", - йдеться у повідомленні.

Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

"В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - додав головком.

Українські поліцейські встановили перші обставини загибелі помічника головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова. У військового, який подарував гранати, пройшли обшуки.

Все, що відомо на даний момент про загибель військовослужбовця - у матеріалі РБК-Україна.

Удар по 128-й бригаді. Зеленський повідомив про відсторонення командира на час розслідування

Командира 128-ї бригади Збройних сил України відсторонили від займаної посади на час розслідування. Це сталося після російського удару 3 листопада.

"Командира бригади відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається похвилинно", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що матеріали розслідування після його завершення будуть передані правоохоронним органам.

Україні у 2024 році загрожує "дірка" у 29 млрд доларів без підтримки союзників, - Мінфін

На Україну наступного року може очікувати економічна криза без фінансової підтримки з боку країн-партнерів. У бюджеті може утворитися "дірка" на суму близько 29 мільярдів доларів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголошує на важливості подальшого надання країні допомоги від союзників, а також зазначає, що майже 30 мільярдна "дірка" в Україні негативно вплине і на держави Європейського союзу.

"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", - сказав чиновник журналістам.

Як заявив глава Мінфіну, Україна потребує термінової допомоги та відкрита для реформ, зокрема, в антикорупційній сфері.

"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", - зазначає Марченко.

Закупив неякісну форму на 1 млрд. СБУ затримала екс-заступника міністра оборони

Служба безпеки України затримала колишнього заступника міністра оборони через розтрату майже 1 млрд грн під час закупівлі форми для військових. Мова йде про В'ячеслава Шаповалова.

За даними СБУ, у 2022 році він, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

"Військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - зазначають в відомстві.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва знаходяться під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Пісторіус заявив, що німецькі ракети Taurus не зможуть змінити хід війни в Україні

Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Там вважають, що це озброєння "не зможе змінити хід війни гри у війні Росії проти України".

За його словами, уряд Німеччини все ще не визначився в питанні, чи постачати Україні далекобійні ракети. Уся причина в сумнівах, адже дехто вважає, що на перебіг бойових дій це значно не вплине.

Пісторіус зазначив, що наразі не має новин щодо вирішення цього питання, але "Німеччина не ігноруватиме власні інтереси". Проте, що саме він має на увазі, міністр не пояснив.

Він наголосив, що німецький уряд продовжує перевіряти кожен крок перед постачання озброєння і ці "рішення даються дуже непросто".

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - заявив глава Міноборони Німеччини.

Міністр також нагадав, що Німеччина є другим за обсягом постачальником зброї для ЗСУ. На першому місці, як і раніше, США.

Французька оборонна компанія підписала рекордний контракт з Україною: що отримають ЗСУ

Україна підписала контракт із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. Зазначається, що це рекордне замовлення для компанії.

Зазначається, що загальна вартість контракту становить 36 млн євро.

Verney-Carron, яка є дочкою французької оборонної компанії Cybergun, поставить Україні:

10 тисяч штурмових гвинтівок;

2 тисячі високоточних гвинтівок;

400 гранатометів.

Постачання зброї заплановано на початок 2024 року, а перші масові поставки буде здійснено через шість місяців.

Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців. Компанії необхідно адаптувати свої виробничі потужності для виготовлення продукції.

Дубінського помістили під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд частково задовольнив прохання прокурора. Окрім домашнього арешту, Дубінський також буде зобов'язаний носити електронний браслет.

При цьому відлучатися йому можна буде лише до медиків і в укриття під час повітряних тривог.

Україна може отримати "зелене світло" на переговори про членство в ЄС цього тижня, - Reuters

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі опублікує цієї середи, 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС, з позитивними рекомендаціями. Але за певних умов.

Зазначається, що для цього Україна має, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин.

Звіт та рекомендації голови Єврокомісії послужать основою для ухвалення у грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу ключового рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.

У Раді ухвалили рішення щодо мобілізації та воєнного стану в Україні: залишився ще один крок

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів.

"Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів", - написав народний депутат України Давид Арахамія.

Він додав, що воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Для того, щоб законопроекти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна рада та затвердити президент Володимир Зеленський.