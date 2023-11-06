Україна може отримати "зелене світло" на переговори про членство в ЄС цього тижня, - Reuters

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі опублікує цієї середи, 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС, з позитивними рекомендаціями. Але за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що для цього Україна має, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин.

Звіт та рекомендації голови Єврокомісії послужать основою для ухвалення у грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу ключового рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.

Глава Єврокомісії похвалила Україну за прогрес

Під час свого візиту до Києва 4 листопада Фон дер Ляйєн похвалила Україну за прогрес, і додала на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, що країна веде екзистенційну війну і водночас проводить глибоке реформування.

У цьому контексті вона відзначила реформи української судової системи, протидію олігархам та боротьбі з відмиванням грошей.

Фон дер Ляйєн також висловила впевненість, що Україна незабаром завершить кроки, що залишилися - пов'язані з боротьбою з корупцією і захистом прав меншин - і просунеться на шляху до ЄС.

Зеленський своєю чергою заявив, що Україна виконає умови, а позитивне рішення ЄС надасть країні нову мотивацію. Глава держави також зазначив, що вступ України до ЄС посилить обидві сторони.

Нагадаємо також, що 4 листопада президент Зеленський анонсував нові реформи щодо вступу України до Європейського Союзу.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Київ має виконати низку умов для того, щоб стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання всіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Раніше виданням Politico писало, що вже 8 листопада Єврокомісія опублікує звіт із рекомендацією щодо початку діалогу про вступ України та Молдови до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС і що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.