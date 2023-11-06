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Удар по 128-й бригаді. Зеленський повідомив про відсторонення командира на час розслідування

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 21:07
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Удар по 128-й бригаді. Зеленський повідомив про відсторонення командира на час розслідування Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Командира 128-ї бригади Збройних сил України відсторонили від займаної посади на час розслідування. Це сталося після російського удару 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського і Генерального штабу ЗСУ.

"Командира бригади відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається похвилинно", - зазначив президент.

За його словами, буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога.

Інформація від Генштабу

"На час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу 03.11.2023, командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонено від виконання обов'язків за посадою за рішенням головнокомандувача Збройних сил України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що матеріали розслідування після його завершення будуть передані правоохоронним органам.

Удар по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області

РФ вдарила по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. У цей момент проходило урочисте вручення нагород до Дня артилериста, 3 листопада.

Міністр оборони Рустем Умеров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М" по скупченню військових. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільних.

Сьогодні стало відомо, що під час удару РФ по особовому складу 128-ї бригади в Запорізькій області загинули 19 військових.

Все, що відомо про загибель бійців 128 бригади, реакцію влади та хто веде перевірку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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