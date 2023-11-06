Канада передала Україні партію роботів для дистанційного розмінування (фото)
Українські рятувальники отримали чергову партію допомоги від Канади. Йдеться про роботів для дистанційного розмінування територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
"Чергова партія технічної допомоги надійшла ДСНС від уряду Канади - нові роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD-S, які допомагатимуть українським піротехнікам знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси в населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD-S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей та саперам Луганського гарнізону, які наразі працюють у Херсонській області.
Фото: Допомога (dsns.gov.ua)
Також їх отримали Мобільний рятувальний центр швидкого реагування, Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України та 2-й Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС.
Що відомо про цього робота
DIGITAL VANGUARD-S має три встановлені камери, завдяки яким оператор слідкує за проведенням маніпуляцій, отримує в режимі реального часу чітке та якісне зображення місця проведення робіт.
Такі технологічні можливості надають йому можливість не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. А завдяки невеликим габаритам і маневреності, роботи можуть використовуватися у важкодоступних місцях.
Розмінування України
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.
Також раніше повідомлялось, що Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.
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