Пісторіус заявив, що німецькі ракети Taurus не зможуть змінити хід війни в Україні

Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Там вважають, що це озброєння "не зможе змінити хід війни гри у війні Росії проти України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час конференції NATO Talk .

За його словами, уряд Німеччини все ще не визначився в питанні, чи постачати Україні далекобійні ракети. Уся причина в сумнівах, адже дехто вважає, що на перебіг бойових дій це значно не вплине.

Пісторіус зазначив, що наразі не має новин щодо вирішення цього питання, але "Німеччина не ігноруватиме власні інтереси". Проте, що саме він має на увазі, міністр не пояснив.

Він наголосив, що німецький уряд продовжує перевіряти кожен крок перед постачання озброєння і ці "рішення даються дуже непросто".

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - заявив глава Міноборони Німеччини.

Міністр також нагадав, що Німеччина є другим за обсягом постачальником зброї для ЗСУ. На першому місці, як і раніше, США.

Ракети Taurus для України

Україна вже кілька місяців просить Німеччину про передачу крилатих ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями з відривом до 500 км.

Раніше в жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх спеціалістів до України.

У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

Також варто зазначити, що вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить нашу країну додатковими системами ППО напередодні складної зими.