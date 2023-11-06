Екс-депутат Миколаївської міськради отримав 15 років в'язниці за роботу на ГРУ Росії

Колишнього депутата Миколаївської міськради засудили до 15 років в'язниці за плани зі створення "народної республіки" в разі окупації регіону Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Екс-депутат Миколаївської міськради очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

На початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Зрадник хотів створити "народну республіку"

За вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних сил України, СБУ та Національної поліції.

Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити в разі захоплення області.

За задумом ворога, загарбники хотіли призначити керівників цього псевдоутворення, які мали звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням про "приєднання" Миколаївської області до складу РФ.

Екс-депутату обіцяли роботу в окупаційній "адміністрації"

"У разі створення фейкової "республіки" російська військова розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" в лавах місцевої окупаційної адміністрації", - повідомили в СБУ.

Фото: Обшуки у зрадника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої "МНР", яке планував надіслати на "погодження" до Москви.

Саме тому, згідно із задумом агресора, у разі захоплення регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів і проголосити про створення фейкової "МНР".

Суд визнав агента ГРУ винним у держзраді

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

пособництво державі-агресору;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.