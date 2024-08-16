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Загарбники забовʼяжуть дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації, - ЦНС

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 14:53
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Загарбники забовʼяжуть дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації, - ЦНС Фото: військові організації для підлітків на ТОТ (vk.com/avangard_patriot )
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни значно знизили вік обов'язкового вступу до однієї з військових організацій на окупованих територіях. Відтепер дітей будуть зобов'язувати долучитись до "ДОСААФ" з 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни знизили вік вступу до так званих "ДОСААФ". Відтепер проходження навчання в "добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії" стане обов'язковим уже з 14 років. До цього вік прийому в російську терористичну організацію становив 18 років.

Як зазначають в Центрі нацспротиву, "ДОСААФ" займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб Кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації.

"Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення Росії в Україну, з дня на день Путін оголосить нову хвилю мобілізації", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву принагідно нагадали, що цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на усіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі "Зарніца", який є ще одним засобом Кремля залучати дітей до війни проти своєї держави.

Мілітаризація українців на ТОТ

Росія продовжує здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року для учнів випускних 8-х і 10-х класів в усіх школах окупованих територіях запроваджується новий предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Також нещодавно повідомлялось про набір до "Юнармії" близько сотні тисяч українців-підлітків.

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