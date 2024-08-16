Захватчики обяжут детей на ВОТ присоединяться к российской военной организации, - ЦНС

Россияне значительно снизили возраст обязательного вступления в одну из военных организаций на оккупированных территориях. Теперь детей будут обязывать присоединиться к "ДОСААФ" с 14 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Россияне снизили возраст вступления в так называемые "ДОСААФ". Теперь прохождение обучения в "добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" станет обязательным уже с 14 лет. До этого возраст приема в русскую террористическую компанию составлял 18 лет.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, "ДОСААФ" занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом, Кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации.

"Ведь, ввиду поломанного сценария вторжения России в Украину, со дня на день Путин объявит новую волну мобилизации", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления напомнили, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "Зарница", который является еще одним средством Кремля привлекать детей к войне против своего государства.