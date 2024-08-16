ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Захватчики обяжут детей на ВОТ присоединяться к российской военной организации, - ЦНС

Украина, Пятница 16 августа 2024 14:53
UA EN RU
Захватчики обяжут детей на ВОТ присоединяться к российской военной организации, - ЦНС Фото: военные организации для подростков на ВОТ (vk.com/avangard_patriot )
Автор: Ярослава Борзова

Россияне значительно снизили возраст обязательного вступления в одну из военных организаций на оккупированных территориях. Теперь детей будут обязывать присоединиться к "ДОСААФ" с 14 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россияне снизили возраст вступления в так называемые "ДОСААФ". Теперь прохождение обучения в "добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" станет обязательным уже с 14 лет. До этого возраст приема в русскую террористическую компанию составлял 18 лет.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, "ДОСААФ" занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом, Кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации.

"Ведь, ввиду поломанного сценария вторжения России в Украину, со дня на день Путин объявит новую волну мобилизации", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления напомнили, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "Зарница", который является еще одним средством Кремля привлекать детей к войне против своего государства.

Милитаризация украинцев на ВОТ

Россия продолжает проводить систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ).

Напомним, с 1 сентября 2024 для учащихся выпускных 8-х и 10-х классов во всех школах оккупированных территориях вводится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Также недавно сообщалось о наборе в "Юнармию" около сотни тысяч украинцев-подростков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Дети
NEWS
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении