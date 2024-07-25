Окупанти запроваджують у школах обов’язковий військовий вишкіл українських дітей, - ЦНС
З 1 вересня 2024 року для учнів випускних 8-х і 10-х класів в усіх школах окупованих територіях запроваджується новий предмет "Основы безопасности и защиты Родины".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що ключовим елементом нової програми стануть обов’язкові 5-денні військові збори на базі мережі центрів “Авангард”.
"Тисячі українських дітей - заручників путінської імперії, у порушення Женевської конвенції, на постійній основі і в обов’язковому порядку вчитимуть вбивати своїх українських співгромадян", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у ЦНС, ворог дуже ретельно і систематично готувався до створення цієї пропагандистської військової дитячої мережі ще з 2019 року.
Зокрема, до цього долучилась армія РФ та кремлівські високопосадовці. Так, "Авангард" за систематичними вказівками Кремля вишколив сотні тисяч юнаків, яких вчили володіти зброю, а також популяризувати і поширювати російську культуру.
Мілітаризація українців на ТОТ
Росія продовжує здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).
Нагадаємо, що нещодавно повідомлялось про набір до "Юнармії" близько сотні тисяч українців-підлітків.
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