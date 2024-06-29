ЦНС: у червні окупанти набрали сотню підлітків на ТОТ до "юнармії" РФ
Росія продовжує здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ). Зокрема, до "юнармії" РФ набрали близько сотні українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Центру національного спротиву.
"На ТОТ розбудовують мережу "юнармії" - російського аналога нацистського руху гітлер’югенд, мілітаристичного руху підлітків, як мають стати основою ЗС РФ надалі. У червні на Савур-Могилі присягу ворожому руху прийняло до сотні українських підлітків", - йдеться у повідомленні.
Надалі саме вони стануть основою для навчання у військових училищах при Міністерстві оборони Росії.
У відомстві зазначили, що російські окупанти заманюють підлітків через їх батьків, обіцянками про соціальне зростання дітей. Проте ворог не говорить про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля.
На кінець Центр національного спротиву закликав батьків більше часу приділяти дітям на окупованих територіях і не давати з них робити яничар, яких Москва потім відправить на чужі для них війни.
Нагадаємо, що згідно нового звіту американського Інституту вивчення війни, Сили оборони України повернули втрачені позиції на півночі Харківської області і на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Водночас і ворог має просування в східній частині Часового Яру.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україні вдалося повернути з російського полону заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла та ще дев'ятьох українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.