Росіяни вербують дітей в окупації до військового училища ЗС РФ, - ЦНС
Російські окупанти вербують школярів з тимчасово окупованих територій України до філіалу Нахімовського воєнно-морського училища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Як зазначається, філіал при міністерстві оборони Росії будують в окупованому Маріуполі. Там планують навчати офіцерів збройних сил РФ, яких відберуть з місцевих підлітків. Наразі триває набір на 5-7 класи. Навчання має початись з 1 вересня.
У ЦНС наголосили, що таким чином Росія вкотре порушує міжнародне право та вербує місцеве населення проти Батьківщини. При цьому на цей раз мова йде про дітей, з яких Кремль "традиційно планує зробити яничарів", оскільки імперія завжди воює руками підкорених народів.
Крім того, у відомстві закликали бойкотувати ініціативи ворога і не руйнувати життя своїх дітей.
Нагадаємо, що за інформацією ЦНС, росіяни у тимчасово окупованих районних Херсонської області роблять чоловіків "казаками" для внесення у мобілізаційний резерв.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ створює на окупованих територіях України окремі загони при "МВС". Вони будуть здійснювати до місцевого населення фільтраційні дії.
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