Загарбники заборонили особовому складу розмовляти з населенням окупованих територій

За даними центру, причиною рішення стало те, що місцеве населення передає Силам оборони велику кількість інформації, через що не викликає довіри в окупантів.

Відтак всі частини, які розміщені на тимчасово окупованих територіях отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням.

Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на українській землі, зазначають у центрі.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що загарбники на окупованих територіях запровадили нові методи виявлення "нелояльних мешканців". За допомогою спеціальної апаратури вони прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях.