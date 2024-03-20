Захватчики запретили личному составу разговаривать с населением оккупированных территорий

По данным центра, причиной решения стало то, что местное население передает Силам обороны большое количество информации, из-за чего не вызывает доверия у оккупантов.

Таким образом, все части, которые размещены на временно оккупированных территориях получили инструкцию не разговаривать лишний раз с гражданским населением.

Это еще раз свидетельствует, что враг до сих пор не контролирует захваченные территории и является лишь временным оккупантом на украинской земле, отмечают в центре.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что захватчики на оккупированных территориях ввели новые методы обнаружения "нелояльных жителей". Посредством специальной аппаратуры они прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах.