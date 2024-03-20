Захватчики запретили личному составу разговаривать с населением оккупированных территорий

На временно оккупированных территориях российские захватчики запретили личному составу разговаривать с местными, если этого не требуют должностные обязанности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным центра, причиной решения стало то, что местное население передает Силам обороны большое количество информации, из-за чего не вызывает доверия у оккупантов.
Таким образом, все части, которые размещены на временно оккупированных территориях получили инструкцию не разговаривать лишний раз с гражданским населением.
Это еще раз свидетельствует, что враг до сих пор не контролирует захваченные территории и является лишь временным оккупантом на украинской земле, отмечают в центре.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что захватчики на оккупированных территориях ввели новые методы обнаружения "нелояльных жителей". Посредством специальной аппаратуры они прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах.
Напомним, в декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.
Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной украинской валютой.
Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.
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