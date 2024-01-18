Загарбники полюють на партизанів з окупованих території, - ЦНС

Росіяни посилено намагаються виявити мешканців на тимчасово окупованих територіях, які є учасниками руху опору, чи мають до нього будь-яку причетність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"За інформацією українського підпілля ворог намагається посилити контррозвідувальний режим, а саме збільшити кількість так званих мобільних груп, які матимуть завдання вибірково перевіряти місцеве населення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають в ЦНС, перевірку здійснюють на наявність паспорта України, прописки, смартфонів та будь-якої іншої техніки, яка може передавати повідомлення Силам оборони України.

Таким чином ворог прагне виявляти будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на тимчасово окупованих територіях, дії яких часто призводять до локальних поразок російсько-окупаційних військ, як на фронті, так і у тилу противника.

"Центр національного спротиву активно закликає місцеве населення допомагати Силам оборони України пришвидшувати деокупацію регіонів передаючи інформацію про пересування або розташування противника", - закликали наостанок у повідомленні.