Окупанти цинічно використовують українських школярів у якості "інформаторів"
Загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гестапівці з "слідчого комітету" здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста. Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але по факту шукали нелояльні родини", - зазначають в ЦНС.
У повідомленні йдеться про те, що підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб", тобто доносити на однокласників та сусідів.
"Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй", - пояснюють у Центрі.
У повідомленні зауважується, що саме Росія позбавила спортивних перспектив захоплені регіони й наразі більшість спортсменів, які залишилися не можуть виступати у міжнародних змаганнях.
У Центрі закликали повідомляти Руху Опору про представників т.зв. слідчого комітету РФ для подальшого попередження їх тиску на українців.
Українські діти в окупації
Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.
Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".
Також ми повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".
Нещодавно стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.
Напередодні ми повідомляли про те, що українських дітей, яких окупанти вивозять в табори для т.зв. перевиховання, примушують слухати лекції "вагнерівців".
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