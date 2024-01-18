Захватчики охотятся на партизан с оккупированной территории, - ЦНС

Россияне усиленно пытаются выявить жителей на временно оккупированных территориях, которые являются участниками сопротивления, или же имеют к нему какую-либо причастность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"По информации украинского подполья враг пытается усилить контрразведывательный режим, а именно увеличить количество так называемых мобильных групп, которые будут иметь задачи выборочно проверять местное население", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в ЦНС, проверку осуществляют на наличие паспорта Украины, прописки, смартфонов и любой другой техники, которая может передавать сообщения Силам обороны Украины.

Таким образом, враг стремится обнаруживать любую оперативную информацию о деятельности представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях, действия которых часто приводят к локальным поражениям российско-оккупационных войск, как на фронте, так и в тылу противника.

"Центр национального сопротивления активно призывает местное население помогать Силам обороны Украины ускорять деоккупацию регионов, передавая информацию о передвижении или расположении противника", - призвали напоследок в сообщении.