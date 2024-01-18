Захватчики охотятся на партизан с оккупированной территории, - ЦНС
Россияне усиленно пытаются выявить жителей на временно оккупированных территориях, которые являются участниками сопротивления, или же имеют к нему какую-либо причастность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"По информации украинского подполья враг пытается усилить контрразведывательный режим, а именно увеличить количество так называемых мобильных групп, которые будут иметь задачи выборочно проверять местное население", - говорится в сообщении.
В частности, как отмечают в ЦНС, проверку осуществляют на наличие паспорта Украины, прописки, смартфонов и любой другой техники, которая может передавать сообщения Силам обороны Украины.
Таким образом, враг стремится обнаруживать любую оперативную информацию о деятельности представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях, действия которых часто приводят к локальным поражениям российско-оккупационных войск, как на фронте, так и в тылу противника.
"Центр национального сопротивления активно призывает местное население помогать Силам обороны Украины ускорять деоккупацию регионов, передавая информацию о передвижении или расположении противника", - призвали напоследок в сообщении.
Оккупанты охотятся на украинское движение сопротивления
Заметим, что в рамках русификации и попыток захватчиков создать вполне лояльное к оккупации общество, россияне охотятся на украинское движение сопротивления, прибегая к различным инструментам влияния на гражданское население.
Так, захватчики обходят детские спортивные секции на оккупированной части Украины. В ходе таких визитов т.н. Следственный комитет проводит допросы среди украинских детей.
Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".
Недавно мы сообщали о том, что РФ отправила на оккупированную часть Херсонской области новую группу сотрудников ФСБ для поиска украинских партизан.
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