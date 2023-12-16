ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заганяли до смерті. Спецпризначенці СБУ показали полювання на росіян дронами

Субота 16 грудня 2023 12:20
UA EN RU
Заганяли до смерті. Спецпризначенці СБУ показали полювання на росіян дронами Фото: Заганяли до смерті. Спецпризначенці СБУ показали полювання на росіян дронами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують знищувати ворога на фронті й ділитись кадрами з "полювання" на росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"І як би швидко вона (російська піхота, - ред.) не тікала, доставка квитків на "кобзонівський концерт" відбувається чітко за графіком! А наші воїни з Центру спецоперацій "А" дбають, щоб туди потрапив кожен окупант", - пише пресслужба СБУ.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 344 820 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 413 російських терористів. Також наші воїни знищили 2 одиниці техніки ворога:

  • 1 танк;
  • 1 СПГ (АГС).

Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено, зокрема 8 танків та 7 ББМ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет