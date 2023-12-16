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Загоняли до смерти. Спецназовцы СБУ показали охоту на россиян дронами

Суббота 16 декабря 2023 12:20
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Загоняли до смерти. Спецназовцы СБУ показали охоту на россиян дронами Фото: Загоняли до смерти. Спецназовцы СБУ показали охоту на россиян дронами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать врага на фронте и делиться кадрами с охоты на россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"И как бы быстро она (российская пехота, - ред.) не убегала, доставка билетов на "кобзоновский концерт" происходит четко по графику! А наши воины из Центра спецопераций "А" заботятся, чтобы туда попал каждый оккупант", - пишет пресс-служба СБУ.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 344 820 военных.

В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 413 российских террористов. Также наши воины уничтожили 2 единицы техники врага:

  • 1 танк;
  • 1 СПГ (АГС).

Еще 17 единиц техники врага повреждены, в том числе 8 танков и 7 ББМ.

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