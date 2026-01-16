Німеччина не пустила у Балтійське море танкер з "тіньового флоту" РФ, - ЗМІ

Нафтовий танкер типу Aframax під назвою Arcusat, що прямував до російського порту, здійснив несподіваний маневр і пішов у зворотному напрямку, уникаючи заходу в Балтику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Танкер, який пов'язують із "тіньовим флотом" Росії, привернув увагу аналітиків своїм нетиповим маршрутом. Судно, що прямувало для завантаження сировини в одному з портів РФ, раптово припинило рух у бік Балтійського моря, розвернулося та попрямувало в інший бік.
Arcusat прямував до Фінської затоки для завантаження російської нафти, але проходячи вузьку протоку між Данією та Швецією, судно раптово розвернулося і взяло курс на Арктику.
За даними німецьких медіа, причиною став прямий примус з боку влади ФРН, хоча Федеральна поліція офіційно не коментує розслідування.
Як пише Reuters, це перший зафіксований випадок, коли європейська країна відмовила тіньовому судну в доступі до Балтійського моря.
Також відомо, що судно використовує тактику "прапорів зручності". У різних базах даних воно значиться то під прапором Танзанії, то Камеруну, що є типовою ознакою спроби приховати справжнього власника.
Нагадаємо, Вашингтон розпочав масштабну операцію проти "тіньового флоту", який намагається вивезти нафту з Венесуели через маніпуляції з прапорами та назвами.
На початку січня американські сили здійснили серію перехоплень у нейтральних водах. Найгучнішим випадком стало затримання судна Bella 1 (Marinera) у Північній Атлантиці.
Майже одночасно із перехопленням в Атлантиці, американські військові провели успішну операцію в Карибському морі, затримавши ще одне судно "тіньового флоту" - танкер Sophia.
У Карибському морі спецпризначенці США захопили підсанкційний танкер Veronica, який став уже шостим затриманим судном у межах операції. Судно порушувало ембарго, використовуючи маніпуляції з документами та системами відстеження для нелегального перевезення нафти в інтересах Ірану, Росії та Венесуели.
Американські законодавці вимагають від адміністрації Дональда Трампа перейти до радикальних кроків - від точкових санкцій до масового арешту суден, що перевозять російську нафту.