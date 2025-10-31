ua en ru
Загадковий "Новатор": що відомо про ракету 9М729, якою РФ атакує Україну

П'ятниця 31 жовтня 2025 12:07
UA EN RU
Загадковий "Новатор": що відомо про ракету 9М729, якою РФ атакує Україну Фото: ракета 9М729 "Новатор" (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ атакують Україну новими ракетами 9М729. Відомо, що росіяни запускали її понад 20 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, Wikipedia та росЗМІ.

Ракета 9М729 "Новатор" – це крилата ракета наземного базування, розроблена НВО "Новатор" імені Люльєва.

Вона стала відомою після того, як призвела до денонсації Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності держсекретарем США Майком Помпео у серпні 2019 року.

Характеристики ракети 9М729

Повідомляється, що 9М729 є наземним варіантом крилатої ракети " Калібр". У РФ заявляють про дальність менше 500 км, але джерела в ЗМІ стверджують, що ракета має фактичну дальність 2350 кілометрів і зменшену дальність 2000 кілометрів при оснащенні 500-кілограмовою боєголовкою.

Ракета 9М729 може використовувати транспортно-пускову установку ракетного комплексу 9К720 "Іскандер". Згідно з іншими повідомленнями, шість ракет розміщуються на пусковій установці МАЗ-543.

За даними джерел Reuters, від серпня Росія здійснила 23 запуски цих ракет, ще два зафіксували у 2022 році. Одна з них 5 жовтня пролетіла понад 1200 км перед ураженням цілі. Аналітики вважають, що 9М729 дає Росії можливість завдавати ударів з глибини власної території, обходячи системи ППО.

Заборона ракет 9М729

Ракети класу 9М729 були спочатку заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, що був підписаний між США та СРСР у грудні 1987 року.

До листопада 1990 року на складі ракет і пускових установок в Єлгаві (Латвія) було розміщено шість пускових установок з 84 ракетами. Однак згодом ці пускові установки та ракети були знищені.

На початку 2017 року офіційні особи США разом з аналітиком Джеффрі Льюїсом стверджували, що Росія порушує Договір про РСМД шляхом розгортання ракет 9М728 та 9М729 у складі ракетної системи "Іскандер".

Де розміщувались ракети 9М729

За словами офіційних осіб США, до 14 лютого 2017 року було розгорнуто два ракетні дивізіони, оснащені цими ракетами. Кожен дивізіон складався з чотирьох пускових установок, кожна з яких несла крилаті ракети з потенційно ядерними боєголовками.

Один дивізіон, як вважали, був розміщений у Капустиному Яру під Волгоградом, тоді як місцезнаходження іншого дивізіону залишалося невідомим на той момент.

У лютому 2019 року німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що крім відомих місць розташування ракет і дивізіонів, а саме стартових майданчиків у Капустиному Яру та Єкатеринбурзі, цими ракетами були оснащені ще два об'єкти: Моздок у Північній Осетії та Шуя під Москвою.

Нагадаємо, минулого тижня у Росії заявили, що випробували свою крилату ракету "Буревісник" з ядерним двигуном, а в середу – що провела тест ядерної торпеди "Посейдон".

На фоні російських заяв Трамп наказав американським військовим відновити випробування ядерної зброї, посилаючись на "програми випробувань інших країн".

