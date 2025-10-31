Ядерне протистояння США та Росії: Трамп відповідає на виклик Путіна

Після заяв Москви про торпеду "Посейдон" світ знову опинився на межі нової холодної війни. У відповідь Вашингтон оголосив про намір провести перші за десятиліття випробування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію телеканалу CNN .

Президент США доручив Пентагону почати підготовку до тестів американської ядерної зброї - вперше за багато десятиліть.

Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Володимир Путін повідомив про "успішні випробування" підводної ядерної торпеди "Посейдон".

"Я доручив Міністерству війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами", - сказав глава Білого дому. Він підкреслив, що рішення не пов'язане з Китаєм, натякнувши, що йдеться про реакцію на дії Москви.

"Посейдон" і "Сатана-2": нові сигнали з Кремля

Виступаючи у військовому госпіталі в Москві, російський лідер заявив, що торпеда "Посейдон" має "дальність понад 9000 кілометрів" і "практично невразлива для перехоплення". За його словами, потужність нової системи "значно перевищує міжконтинентальні ракети".

Крім того, він згадав про швидке розгортання ракети "Сармат", відомої як "Сатана-2", і нагадав про попереднє випробування ракети "Буревісник" з ядерним двигуном.

Аналітики зазначають, що подібні заяви Москви спрямовані на посилення тиску на Захід та Україну. Попри сумніви експертів у реальній ефективності цих систем, ядерна риторика Кремля залишається інструментом політичного впливу.

Ризики нових перегонів озброєнь

Після провалу дипломатичних спроб Росія перейшла до демонстративних військових маневрів, включно з "навчаннями ядерної тріади".

Раніше президент США зазначав, що Путіну "не варто цим хизуватися" і нагадав, що "війна, яка мала тривати тиждень, триває вже четвертий рік".

Однак нова заява про "Посейдон" стала поворотним моментом. Рішення про відновлення американських випробувань може остаточно зруйнувати архітектуру контролю над ядерними озброєннями.

Термін дії договору СНО-III закінчується в лютому 2026 року, і без нової угоди дві ядерні держави знову опиняться на шляху перегонів озброєнь.