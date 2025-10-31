Загадочный "Новатор": что известно о ракете 9М729, которой РФ атакует Украину

Войска РФ атакуют Украину новыми ракетами 9М729. Известно, что россияне запускали ее более 20 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , Wikipedia и росСМИ.

Ракета 9М729 "Новатор" - это крылатая ракета наземного базирования, разработанная НПО "Новатор" имени Люльева.

Она стала известной после того, как привела к денонсации Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности госсекретарем США Майком Помпео в августе 2019 года.

Характеристики ракеты 9М729

Сообщается, что 9М729 является наземным вариантом крылатой ракеты "Калибр". В РФ заявляют о дальности менее 500 км, но источники в СМИ утверждают, что ракета имеет фактическую дальность 2350 километров и уменьшенную дальность 2000 километров при оснащении 500-килограммовой боеголовкой.

Ракета 9М729 может использовать транспортно-пусковую установку ракетного комплекса 9К720 "Искандер". Согласно другим сообщениям, шесть ракет размещаются на пусковой установке МАЗ-543.

По данным источников Reuters, с августа Россия осуществила 23 запуска этих ракет, еще два зафиксировали в 2022 году. Одна из них 5 октября пролетела более 1200 км перед поражением цели. Аналитики считают, что 9М729 дает России возможность наносить удары из глубины собственной территории, обходя системы ПВО.

Запрет ракет 9М729

Ракеты класса 9М729 были изначально запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан между США и СССР в декабре 1987 года.

До ноября 1990 года на складе ракет и пусковых установок в Елгаве (Латвия) было размещено шесть пусковых установок с 84 ракетами. Однако впоследствии эти пусковые установки и ракеты были уничтожены.

В начале 2017 года официальные лица США вместе с аналитиком Джеффри Льюисом утверждали, что Россия нарушает Договор о РСМД путем развертывания ракет 9М728 и 9М729 в составе ракетной системы "Искандер".

Где размещались ракеты 9М729

По словам официальных лиц США, до 14 февраля 2017 года были развернуты два ракетных дивизиона, оснащенные этими ракетами. Каждый дивизион состоял из четырех пусковых установок, каждая из которых несла крылатые ракеты с потенциально ядерными боеголовками.

Один дивизион, как считали, был размещен в Капустином Яру под Волгоградом, тогда как местонахождение другого дивизиона оставалось неизвестным на тот момент.

В феврале 2019 года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что помимо известных мест расположения ракет и дивизионов, а именно стартовых площадок в Капустином Яру и Екатеринбурге, этими ракетами были оснащены еще два объекта: Моздок в Северной Осетии и Шуя под Москвой.