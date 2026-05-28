Зафіксує момент, який вже минув: нова українська розробка для iPhone вже в App Store

Старший інженер із розробки для платформ iOS та macOS українець Ігор Мальований представив авторський застосунок під назвою BackTrack. Програма виконує функцію безперервного аудіо- та відеореєстратора, дозволяючи зберегти важливий момент після того, як він відбувся.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на пост розробника у LinkedIn .

Як працює технологія?

Концепція BackTrack полягає у тому, що застосунок постійно працює у фоновому режимі, фіксуючи все, що відбувається навколо. Користувачеві не потрібно заздалегідь передбачати цікаву подію чи тримати камеру постійно увімкненою.

Коли трапляється подія, яку варто залишити у пам'яті смартфона, достатньо виконати одну з простих дій:

натиснути кнопку Cut на екрані iPhone або на смарт-годиннику Apple Watch;

голосно вимовити команду Cut;

плеснути у долоні.

Після цього застосунок миттєво вирізає та зберігає у галерею відрізок відео чи аудіо заздалегідь визначеної у налаштуваннях тривалості.

У застосунку може бути вузька, але при цьому різна ЦА (скриншот: Ігор Мальований у LinkedIn)

Від імпровізацій на фортепіано до автомобільних поїздок

За словами Ігоря Мальованого, ідея створення такого інструменту виникла з його власних рутинних потреб. Першим поштовхом стала гра на піаніно - під час музичних імпровізацій вдалі мелодії часто забувалися, оскільки під рукою не було увімкненого диктофона, щоб зафіксувати їх у потрібний момент.

Другим сценарієм використання стала гра у сквош із друзями, де найбільш видовищні та емоційні ігрові моменти завжди залишалися поза кадром. Третій варіант використання розробник бачить у сфері безпеки - застосунок може повноцінно виконувати роль безперервного відеореєстратора в авто.

Подальші плани та розвиток проєкту

Розробник визнає, що проєкт все ще перебуває на стадії формування чіткого позиціонування, оскільки музиканти, спортсмени та водії - це три кардинально різні цільові аудиторії з власними специфічними запитами.

Найближчим часом Мальований планує повністю сформувати особисте портфоліо мобільних застосунків, а також залучити до команди профільних фахівців з App Store Optimization (ASO) та маркетингового просування для виведення BackTrack на ширший ринок.

Додаток доступний для завантаження в App Store.