Зафіксує момент, який вже минув: нова українська розробка для iPhone вже в App Store

12:07 28.05.2026 Чт
2 хв
Як за допомогою одного сплеску у долоні зберегти момент, який щойно стався?
aimg Ольга Завада
Зафіксує момент, який вже минув: нова українська розробка для iPhone вже в App Store Український айтівець створив застосунок для збереження моментів (фото: Magnific)
Старший інженер із розробки для платформ iOS та macOS українець Ігор Мальований представив авторський застосунок під назвою BackTrack. Програма виконує функцію безперервного аудіо- та відеореєстратора, дозволяючи зберегти важливий момент після того, як він відбувся.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пост розробника у LinkedIn.

Як працює технологія?

Концепція BackTrack полягає у тому, що застосунок постійно працює у фоновому режимі, фіксуючи все, що відбувається навколо. Користувачеві не потрібно заздалегідь передбачати цікаву подію чи тримати камеру постійно увімкненою.

Коли трапляється подія, яку варто залишити у пам'яті смартфона, достатньо виконати одну з простих дій:

  • натиснути кнопку Cut на екрані iPhone або на смарт-годиннику Apple Watch;
  • голосно вимовити команду Cut;
  • плеснути у долоні.

Після цього застосунок миттєво вирізає та зберігає у галерею відрізок відео чи аудіо заздалегідь визначеної у налаштуваннях тривалості.

Зафіксує момент, який вже минув: нова українська розробка для iPhone вже в App StoreУ застосунку може бути вузька, але при цьому різна ЦА (скриншот: Ігор Мальований у LinkedIn)

Від імпровізацій на фортепіано до автомобільних поїздок

За словами Ігоря Мальованого, ідея створення такого інструменту виникла з його власних рутинних потреб. Першим поштовхом стала гра на піаніно - під час музичних імпровізацій вдалі мелодії часто забувалися, оскільки під рукою не було увімкненого диктофона, щоб зафіксувати їх у потрібний момент.

Другим сценарієм використання стала гра у сквош із друзями, де найбільш видовищні та емоційні ігрові моменти завжди залишалися поза кадром. Третій варіант використання розробник бачить у сфері безпеки - застосунок може повноцінно виконувати роль безперервного відеореєстратора в авто.

Подальші плани та розвиток проєкту

Розробник визнає, що проєкт все ще перебуває на стадії формування чіткого позиціонування, оскільки музиканти, спортсмени та водії - це три кардинально різні цільові аудиторії з власними специфічними запитами.

Найближчим часом Мальований планує повністю сформувати особисте портфоліо мобільних застосунків, а також залучити до команди профільних фахівців з App Store Optimization (ASO) та маркетингового просування для виведення BackTrack на ширший ринок.

Додаток доступний для завантаження в App Store.

