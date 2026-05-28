Зафіксує момент, який вже минув: нова українська розробка для iPhone вже в App Store
Старший інженер із розробки для платформ iOS та macOS українець Ігор Мальований представив авторський застосунок під назвою BackTrack. Програма виконує функцію безперервного аудіо- та відеореєстратора, дозволяючи зберегти важливий момент після того, як він відбувся.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пост розробника у LinkedIn.
Як працює технологія?
Концепція BackTrack полягає у тому, що застосунок постійно працює у фоновому режимі, фіксуючи все, що відбувається навколо. Користувачеві не потрібно заздалегідь передбачати цікаву подію чи тримати камеру постійно увімкненою.
Коли трапляється подія, яку варто залишити у пам'яті смартфона, достатньо виконати одну з простих дій:
- натиснути кнопку Cut на екрані iPhone або на смарт-годиннику Apple Watch;
- голосно вимовити команду Cut;
- плеснути у долоні.
Після цього застосунок миттєво вирізає та зберігає у галерею відрізок відео чи аудіо заздалегідь визначеної у налаштуваннях тривалості.
У застосунку може бути вузька, але при цьому різна ЦА (скриншот: Ігор Мальований у LinkedIn)
Від імпровізацій на фортепіано до автомобільних поїздок
За словами Ігоря Мальованого, ідея створення такого інструменту виникла з його власних рутинних потреб. Першим поштовхом стала гра на піаніно - під час музичних імпровізацій вдалі мелодії часто забувалися, оскільки під рукою не було увімкненого диктофона, щоб зафіксувати їх у потрібний момент.
Другим сценарієм використання стала гра у сквош із друзями, де найбільш видовищні та емоційні ігрові моменти завжди залишалися поза кадром. Третій варіант використання розробник бачить у сфері безпеки - застосунок може повноцінно виконувати роль безперервного відеореєстратора в авто.
Подальші плани та розвиток проєкту
Розробник визнає, що проєкт все ще перебуває на стадії формування чіткого позиціонування, оскільки музиканти, спортсмени та водії - це три кардинально різні цільові аудиторії з власними специфічними запитами.
Найближчим часом Мальований планує повністю сформувати особисте портфоліо мобільних застосунків, а також залучити до команди профільних фахівців з App Store Optimization (ASO) та маркетингового просування для виведення BackTrack на ширший ринок.
Додаток доступний для завантаження в App Store.