В Україні запустили власний ChatGPT: як працює чат-бот Lapathoniia

10:18 25.05.2026 Пн
Платформу вважають локальною альтернативою популярним нейромережам
aimg Ольга Завада
В Україні запустили власний ChatGPT: як працює чат-бот Lapathoniia Український чат-бот пропонує 32 000 токенів на запит
В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі вітчизняних великих мовних моделей. Вся інфраструктура проєкту розміщена в українських датацентрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост українських розробників у LinkedIn.

Український ШІ, що не виходить за межі країни

Lapathoniia Chat працює на базі хмарної інфраструктури De Novo. Це означає, що всі дані користувачів фізично залишаються у межах країни і не передаються на іноземні сервери. Проєкт позиціонується як демонстраційний сервіс, що має продемонструвати реальний потенціал українських LLM у звичному форматі чату.

Розробники наголошують, що можливості мовної моделі найкраще оцінити у процесі взаємодії, а не через сухі цифри у таблицях. Користувачі вже можуть протестувати роботу з файлами, вебпошук, "памʼять" моделі та складні аналітичні завдання.

Переваги української розробки

  • OpenAI-сумісний API. Можна змінити base_url і використовувати звичний OpenAI SDK
  • Українська мова. Моделі оптимізовані для запитів, контекстів і продуктів.
  • Streaming - підтримка потокової генерації для інтерактивних застосунків
  • Керування доступом - API ключі, бюджети та ліміти для команд і тестових інтеграцій
  • До 32 000 токенів на запит, включно з вхідним контекстом і відповіддю
  • Інфраструктура та дані бета-сервісу розміщені в Україні.

В Україні запустили власний ChatGPT: як працює чат-бот LapathoniiaНаразі відбувається закрите тестування українського чат-бота (скриншот: Lapathoniia)

Доступ до моделей MamayLM та Lapa LLM

В актуальному релізі користувачам доступні одразу дві вітчизняні мовні моделі: MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує суттєво розширити цей перелік.

Важливо, що проєкт реалізується за підтримки кафедри систем штучного інтелекту НУ "Львівська політехніка".

"Сьогодні розвиток українських AI-технологій є надзвичайно важливим, а поява таких ініціатив допомагає формувати власну технологічну екосистему та створювати рішення, орієнтовані на український контекст і потреби", - заявили у Політехніці.

Стадії розробки ШІ

Наразі сервіс працює у режимі закритого бета-тестування. Команда збирає фідбек щодо швидкості відповідей, якості роботи з контекстом та зручності інтерфейсу.

Для отримання доступу потрібно надіслати короткий опис задачі та назву компанії на електронну пошту розробників.

