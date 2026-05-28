Зафиксирует момент, который уже прошел: новая украинская разработка для iPhone уже в App Store

12:07 28.05.2026 Чт
2 мин
Как с помощью одного всплеска в ладони сохранить момент, который только что произошел?
aimg Ольга Завада
Украинский айтишник создал приложение для сохранения моментов (фото: Magnific)
Старший инженер по разработке для платформ iOS и macOS украинец Игорь Малеваный представил авторское приложение под названием BackTrack. Программа выполняет функцию непрерывного аудио- и видеорегистратора, позволяя сохранить важный момент после того, как он произошел.

Как работает технология?

Концепция BackTrack заключается в том, что приложение постоянно работает в фоновом режиме, фиксируя все, что происходит вокруг. Пользователю не нужно заранее предвидеть интересное событие или держать камеру постоянно включенной.

Когда случается событие, которое стоит оставить в памяти смартфона, достаточно выполнить одно из простых действий:

  • нажать кнопку Cut на экране iPhone или на смарт-часах Apple Watch;
  • громко произнести команду Cut;
  • хлопнуть в ладоши.

После этого приложение мгновенно вырезает и сохраняет в галерею отрезок видео или аудио заранее определенной в настройках продолжительности.

Зафиксирует момент, который уже прошел: новая украинская разработка для iPhone уже в App StoreУ приложения может быть узкая, но при этом разная ЦА (скриншот: Игорь Малеваный в LinkedIn)

От импровизаций на фортепиано до автомобильных поездок

По словам Игоря Малеваного, идея создания такого инструмента возникла из его собственных рутинных потребностей. Первым толчком стала игра на пианино - во время музыкальных импровизаций удачные мелодии часто забывались, поскольку под рукой не было включенного диктофона, чтобы зафиксировать их в нужный момент.

Вторым сценарием использования стала игра в сквош с друзьями, где наиболее зрелищные и эмоциональные игровые моменты всегда оставались за кадром. Третий вариант использования разработчик видит в сфере безопасности - приложение может полноценно выполнять роль непрерывного видеорегистратора в авто.

Дальнейшие планы и развитие проекта

Разработчик признает, что проект все еще находится на стадии формирования четкого позиционирования, поскольку музыканты, спортсмены и водители - это три кардинально разные целевые аудитории с собственными специфическими запросами.

В ближайшее время Малеваный планирует полностью сформировать личное портфолио мобильных приложений, а также привлечь в команду профильных специалистов по App Store Optimization (ASO) и маркетинговому продвижению для вывода BackTrack на более широкий рынок.

Приложение доступно для загрузки в App Store.

