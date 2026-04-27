ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

В Україні створили ШІ-сервіс для пошуку тварин: як працює PetRadar і кому він корисний

11:18 27.04.2026 Пн
2 хв
ШІ-платформа використовує нейромережі для миттєвого пошуку чотирилапих улюбленців
aimg Ольга Завада
PetRadar.ai допоможе знайти улюбленця, який загубився (фото: FreeePik)

Українські розробники створили PetRadar.ai - безкоштовний інструмент на базі ШІ, що автоматизує пошук тварин та значно підвищує шанси на їхнє повернення додому.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис користувача з ніком fruzzy_null у Threads.

Як працює сервіс

В основі PetRadar лежить складна нейромережа, що навчена розпізнавати морди котів та собак. Принцип роботи сервісу:

  • Потрібно завантажити фото знайденої або загубленої тварини.
  • Система аналізує зображення та створює унікальний "візуальний відбиток".
  • Алгоритм шукає збіги серед усіх тварин, зареєстрованих у регіоні.

Завдяки автоматичному крос-матчингу (cross-matching) платформа сама порівнює бази загублених та знайдених тварин. Якщо система знаходить схожість, власник миттєво отримує сповіщення на електронну пошту.

В Україні створили ШІ-сервіс для пошуку тварин: як працює PetRadar і кому він кориснийТак виглядає картка-флаєр загубленого домашнього улюбленця (скриншот: fruzzy_null)

Функціонал PetRadar

Розробники подбали про те, щоб сервіс був не лише технологічним, а й практичним. Що доступно для користувача:

Автоматична геолокація - система витягує GPS-дані з метаданих фотографії, щоб визначити точне місце втрати чи знахідки;

В Україні створили ШІ-сервіс для пошуку тварин: як працює PetRadar і кому він кориснийКарта допоможе побачити місце, де загубилася тварина (скриншот: fruzzy_null)

PDF-флаєри - сервіс автоматично генерує готовий до друку оголошення з унікальним QR-кодом, який веде на картку тварини;

Мапа регіону - користувачі можуть бачити на інтерактивній карті всіх тварин, яких шукають або які були знайдені поблизу;

Інтеграція соцмереж - кожна тварина має окрему картку, яку можна швидко поширити у Facebook, Instagram або Telegram.

Важливість для спільноти pet-friendly

PetRadar підтримує 23 мови - це робить його ефективним інструментом навіть для тих, хто вимушено переїхав. Сервіс є повністю безкоштовним та не містить реклами.

Розробники наголошують, що ефективність пошуку прямо залежить від якості та кількості даних: до однієї картки тварини можна додати до трьох фотографій - це значно підвищує точність роботи ШІ.

В Україні створили ШІ-сервіс для пошуку тварин: як працює PetRadar і кому він кориснийПлатформа відображає вичерпний перелік втрачених тваринок (скриншот: fruzzy_null)

Як долучитися до ініціативи?

Головна проблема таких проєктів - популяризація. Щоб сервіс працював ефективно, потрібна участь чималої кількості людей. .

Що більше користувачів у конкретному регіоні додають інформацію на PetRadar, то вищою стає точність пошуку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
