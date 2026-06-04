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Електростанцію, від якої залежить безпека ЗАЕС, сильно обстріляли, - МАГАТЕ

12:40 04.06.2026 Чт
2 хв
Єдина лінія електропередачі наразі залишається підключеною
aimg Валерій Ульяненко
Електростанцію, від якої залежить безпека ЗАЕС, сильно обстріляли, - МАГАТЕ Фото: ЗАЕС під загрозою втрати живлення (Getty Images)
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Вранці четверга, 4 червня, Запорізька ТЕС зазнала сильного обстрілу. Це створює серйозну загрозу для живлення окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, зафіксувала легкий дим з боку сусідньої теплоелектростанції та чула звуки військової активності. За наявною інформацією, працівники Запорізької ТЕС наразі перебувають в укриттях.

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Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння через стан єдиної лінії електропередачі, яка залишилася на ЗАЕС.

Протягом останніх тижнів вона вже кілька разів виходила з ладу, через що станція повністю переходила на аварійні дизель-генератори для забезпечення електропостачання, необхідного для охолодження шести реакторів та недопущення ядерної аварії.

Наразі єдина лінія електропередачі залишається підключеною.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав негайно припинити атаку, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на атомному об'єкті.

Нагадаємо, 3 червня ЗАЕС в 17-й раз залишилася без зовнішнього електропостачання після удару дрона по підстанції на протилежному березі Дніпра. Навантаження взяли на себе аварійні дизель-генератори, однак ситуація з ядерною безпекою вкотре опинилася під загрозою.

Раніше інспектори МАГАТЕ відвідали ЗАЕС після заяв окупаційної так званої влади про пошкодження на станції та підтвердили нормальний рівень радіації. Під час перевірки місії доводилося переривати огляд і ховатися через звуки дронів та стрілянину поблизу об’єкта.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ Війна в Україні
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