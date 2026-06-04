Електростанцію, від якої залежить безпека ЗАЕС, сильно обстріляли, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ .

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, зафіксувала легкий дим з боку сусідньої теплоелектростанції та чула звуки військової активності. За наявною інформацією, працівники Запорізької ТЕС наразі перебувають в укриттях.

Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння через стан єдиної лінії електропередачі, яка залишилася на ЗАЕС.

Протягом останніх тижнів вона вже кілька разів виходила з ладу, через що станція повністю переходила на аварійні дизель-генератори для забезпечення електропостачання, необхідного для охолодження шести реакторів та недопущення ядерної аварії.

Наразі єдина лінія електропередачі залишається підключеною.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав негайно припинити атаку, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на атомному об'єкті.