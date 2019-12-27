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В Украине прекратился рост зарплат

Новости » Экономика     27.12.2019 - 16:24
В Украине прекратился рост зарплат
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

После достижения пика летом 2019 года зарплаты больше не растут

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

При этом уровень зарплат в Украине значительно ниже пика, достигнутого в июле (10971 грн)

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

В Украине прекратился рост зарплат

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 15974 грн, самая низкая - в Херсонской области - 8267 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19221 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7019 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6790 грн.

Напомним, проект государственного бюджета на 2020 год рассчитан по реалистическому Сценарию 1 Минэкономики, согласно которому экономика вырастет на 3,7%.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Кабинет министров прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: 12497 грн в 2020 году, в 14187 грн в 2021 году и 16014 грн в 2022 году.

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