Кабмин прогнозирует замедление роста реальной зарплаты украинцев

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Через три года темпы роста упадут в полтора раза

Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономики, утвержденном правительством 23 октября.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

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Минэкономики также обнародовало прогноз по средней зарплате украинцев в долларах. По прогнозу, зарплата вырастет в 2020 году до 471 долларов, 2021 году до 531 долларов, в 2022 году до 593 долларов.

При этом в 2018 году зарплата была 325 долларов, а в 2019 году будет 408 долларов.

me.gov.ua

Напомним, в проекте госбюджета-2020 к первому чтению было заложено, что среднемесячная номинальная заработная плата (брутто) работников в Украине в 2020 году составит 12 043 грн

Отметим, в июне 2019 года средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 года к июню прошлого года выросла на 8,1%.