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Заборгованість по зарплатах з початку року зросла на 40%

Новини » Економіка     28.12.2019 - 10:26
Заборгованість по зарплатах з початку року зросла на 40%
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Уряд частково погасив борги, проте заборгованість залишається

Загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 грудня 2019 року склала 3220,9 млн грн, що на 6,3% (на 217,1 млн грн) менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Заборгованість по зарплатах з початку року зросла на 40%

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 грудня склала 2039,7 млн грн, що на 242,1 млн грн (10,6%) менше, ніж місяць тому.

При цьому з початку року заборгованість із зарплати зросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для працівників економічно активних підприємств - на 40,1% (на 584 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2019 року склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому рівень зарплат в Україні значно нижче піку, досягнутого в липні (10971 грн).

Кабінет міністрів прогнозує, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, складе: 12497 грн в 2020 році, в 14187 грн в 2021 році і 16014 грн в 2022 році.

Раніше президент України Володимир Зеленський вимагає зібрати Кабінет міністрів з-за боргів по виплаті зарплат лікарям і вчителям.

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Новини України Державна служба статистикизадолженностьзарплата
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