Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" уменьшилась на 496 млн гривен

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась

Задолженность предприятий-льготников перед НАК "Нафтогаз Украины" в сравнении с прошлой неделей уменьшилась на 496 млн гривен (или -1,0%) и составляет 51,4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении прес-службы "Нафтогаза".

Как сообщается, за неделю производители тепла уменьшили долг на 154 млн грн (0,6%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 30 млн грн (0,7%), региональные предприятия по сбыту газа - на 312 млн грн (1,4%).

Вместе с тем, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет 21,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 312 млн грн (1,4%).

Что касается задолженности промышленных предприятий за прошедшую неделю, то здесь показатели не изменилась и она составляет 2,8 млрд грн.

"Задолженность ПАО Киевэнерго за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 57 млн грн (1,4%). Суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет около 4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" за газ составляет около 31,4 млрд гривен.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен.

Кроме того, сообщалось, что недавно акционерное общество "Укртранснафта" выплатило НАК "Нафтогаз Украины" дивиденды на общую сумму 1,6 млрд гривен по результатам деятельности предприятия в 2017 году.

Впоследствии в "Нафтогазе" решили продлить срок полномочий дирекции акционерного общества "Укртранснафта" до 2021 года. Соответствующее решение было принято 11 июня на общем собрании акционеров общества.

Добавим, что ранее в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что компания обеспечивает газом предприятия, которые производят воду для 70% жителей столицы.