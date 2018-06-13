Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" за газ складає близько 31,4 млрд гривень

Сумарна заборгованість "Київенерго" складає 4,3 млрд гривень

Заборгованість підприємств перед НАК "Нафтогаз України" за газ складає близько 31,4 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Так, повідомляється, що станом на 12 червня 2018 року заборгованість підприємств перед НАК складає близько 31,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 581 млн грн (1,9%).

"Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає 24,4 млрд гривень. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 1 016 млн гривень (4,3%). Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ складає близько 26,5 млрд гривень, з них за 2018 рік - 10,3 млрд гривень, а за минулий тиждень заборгованість збільшилась на 196 млн гривень.

Крім того, зазначається, що борг ПАТ "Київенерго" за газ за минулий тиждень збільшився на 387 млн гривень, а сумарна заборгованість "Київенерго" складає 4,3 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 53,5 млрд гривень.