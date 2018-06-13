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Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" за газ складає близько 31,4 млрд гривень

НовиниЕнергетика    13.06.2018 - 23:28
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Сумарна заборгованість "Київенерго" складає 4,3 млрд гривень

Заборгованість підприємств перед НАК "Нафтогаз України" за газ складає близько 31,4 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Так, повідомляється, що станом на 12 червня 2018 року заборгованість підприємств перед НАК складає близько 31,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 581 млн грн (1,9%).

"Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає 24,4 млрд гривень. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 1 016 млн гривень (4,3%). Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ складає близько 26,5 млрд гривень, з них за 2018 рік - 10,3 млрд гривень, а за минулий тиждень заборгованість збільшилась на 196 млн гривень. 

Крім того, зазначається, що борг ПАТ "Київенерго" за газ за минулий тиждень збільшився на 387 млн гривень, а сумарна заборгованість "Київенерго" складає 4,3 млрд гривень. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 53,5 млрд гривень.

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Теги публікації: газ, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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