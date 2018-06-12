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"Укртранснафта" виплатила "Нафтогазу" дивіденди на суму 1,6 млрд гривень

НовиниЕнергетика    12.06.2018 - 13:51
Фото: нафтовий резервуар "Укртранснафти" (twitter.com/MINECONOMDEV)
Фото: нафтовий резервуар "Укртранснафти" (twitter.com/MINECONOMDEV)

Девіденди товариство мало виплатити до 15 червня

Акціонерне товариство "Укртранснафта" виплатило НАК "Нафтогаз України" дивіденди на загальну суму 1,6 млрд гривень за результатами діяльності підприємства у 2017 році. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник генерального директора ПАТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник.

"Виплатили дивіденди на суму  1 604 769 750 грн за результатами діяльності у 2017 році. Згідно з рішенням акціонера, ми зобов'язані перерахувати дивіденди до 15 червня, але перерахували сьогодні", - сказав Пасішник.

Нагадаємо, 29 травня "Укртранснафта" завершила процес вивозу нафти Urals, яка їй належить, з території Кременчуцького НПЗ (кінцевий бенефіціар український бізнесмен Ігор Коломойський) в рамках виконання мирової угоди з ПАТ "Укртатнафта".

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Теги публікації: дивиденды, Укртранснафта, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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