"Укртранснафта" виплатила "Нафтогазу" дивіденди на суму 1,6 млрд гривень

Девіденди товариство мало виплатити до 15 червня

Акціонерне товариство "Укртранснафта" виплатило НАК "Нафтогаз України" дивіденди на загальну суму 1,6 млрд гривень за результатами діяльності підприємства у 2017 році. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник генерального директора ПАТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник.

"Виплатили дивіденди на суму 1 604 769 750 грн за результатами діяльності у 2017 році. Згідно з рішенням акціонера, ми зобов'язані перерахувати дивіденди до 15 червня, але перерахували сьогодні", - сказав Пасішник.

Нагадаємо, 29 травня "Укртранснафта" завершила процес вивозу нафти Urals, яка їй належить, з території Кременчуцького НПЗ (кінцевий бенефіціар український бізнесмен Ігор Коломойський) в рамках виконання мирової угоди з ПАТ "Укртатнафта".