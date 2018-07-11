Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" зменшилася на 496 млн гривень

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась

Заборгованість підприємств-пільговиків перед НАК "Нафтогаз України" в порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 496 млн гривень (або -1,0%) і складає 51,4 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Як повідомляється, за тиждень виробники тепла зменшили борг на 154 млн грн (0,6%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) - на 30 млн грн (0,7%), регіональні газозбутові підприємства н на 312 млн грн (1,4%).

Разом з тим, заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає 21,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 312 млн грн (1,4%).

Щодо заборгованості промислових підприємств за минулий тиждень, то тут показники не змінилась та складає 2,8 млрд грн.

"Заборгованість ПАТ Київенерго за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 57 млн грн (1,4%). Сумарна заборгованість Київенерго складає близько 4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість підприємств перед НАК "Нафтогаз України" за газ складає близько 31,4 млрд гривень.

Також повідомлялося, що "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 53,5 млрд гривень.

Окрім того, повідомлялося, що нещодавно акціонерне товариство "Укртранснафта" виплатило НАК "Нафтогаз України" дивіденди на загальну суму 1,6 млрд гривень за результатами діяльності підприємства у 2017 році.

Згодом у "Нафтогазі" вирішили продовжити строк повноважень дирекції акціонерного товариства "Укртранснафта" до 2021 року. Відповідне рішення було прийняте 11 червня на загальних зборах акціонерів товариства.

Додамо, що раніше у НАК "Нафтогаз України" повідомили, що компанія забезпечує газом підприємства, які виробляють воду для 70% жителів столиці.