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"Нафтогаз" сплатив до держбюджету 53,5 млрд гривень

НовиниЕкономіка    12.06.2018 - 15:14
Фото: "Нафтогаз" (УНІАН)
Фото: "Нафтогаз" (УНІАН)

Це 18,4% загальних доходів державного бюджету України

У Національній акціонерній компаніїї "Нафтогаз України" заявили, що сплатили до державного бюджету 53,5 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу" в Twitter.

"Сплатили до державного бюджету 53,5 млрд грн. Це 18,4% загальних доходів державного бюджету у січні-травні 2018 року", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, нещодавно акціонерне товариство "Укртранснафта" виплатило НАК "Нафтогаз України" дивіденди на загальну суму 1,6 млрд гривень за результатами діяльності підприємства у 2017 році. 

Згодом у "Нафтогазі" вирішили продовжити строк повноважень дирекції акціонерного товариства "Укртранснафта" до 2021 року. Відповідне рішення було прийняте 11 червня на загальних зборах акціонерів товариства.

Додамо, що раніше у НАК "Нафтогаз України" повідомили, що компанія забезпечує газом підприємства, які виробляють воду для 70% жителів столиці.

У "Нафтогазі" розповіли, про що представники НАК розмовляли з Соросом Міжнародні аудитори підтвердили, що "Нафтогаз" не має права відключати гарячу воду, - нардеп
Теги публікації: Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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