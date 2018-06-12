"Нафтогаз" сплатив до держбюджету 53,5 млрд гривень

Це 18,4% загальних доходів державного бюджету України

У Національній акціонерній компаніїї "Нафтогаз України" заявили, що сплатили до державного бюджету 53,5 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу" в Twitter.

"Сплатили до державного бюджету 53,5 млрд грн. Це 18,4% загальних доходів державного бюджету у січні-травні 2018 року", - повідомили в прес-службі.

Сплатили до державного бюджету 53,5 млрд грн. Це 18,4% загальних доходів державного бюджету у січні-травні 2018 року pic.twitter.com/0pcuqmhtoE — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 12, 2018

Нагадаємо, нещодавно акціонерне товариство "Укртранснафта" виплатило НАК "Нафтогаз України" дивіденди на загальну суму 1,6 млрд гривень за результатами діяльності підприємства у 2017 році.

Згодом у "Нафтогазі" вирішили продовжити строк повноважень дирекції акціонерного товариства "Укртранснафта" до 2021 року. Відповідне рішення було прийняте 11 червня на загальних зборах акціонерів товариства.

Додамо, що раніше у НАК "Нафтогаз України" повідомили, що компанія забезпечує газом підприємства, які виробляють воду для 70% жителів столиці.