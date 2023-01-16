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Задействуют все аэродромы и полигоны: в Беларуси начались масштабные учения с Россией

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Беларусь, Понедельник 16 января 2023 08:34
Задействуют все аэродромы и полигоны: в Беларуси начались масштабные учения с Россией Фото: в Беларуси начались масштабные учения с участием России (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 16 января, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Сообщается, что от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Так, Минобороны Беларуси отмечает, что главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе:

  • ведение воздушной разведки;
  • совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;
  • авиационная поддержка группировок войск;
  • высадка тактического воздушного десанта;
  • доставка грузов и эвакуация раненых.

Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2023 года в Беларуси запланированные новые учения - будут муштровать территориальную оборону.

Кроме того, аналитики ISW оценили вероятность повторного наступления России с севера и вступление Беларуси в войну против Украины.

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