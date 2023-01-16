Задействуют все аэродромы и полигоны: в Беларуси начались масштабные учения с Россией
Сегодня, 16 января, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.
Сообщается, что от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
Так, Минобороны Беларуси отмечает, что главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.
В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе:
- ведение воздушной разведки;
- совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;
- авиационная поддержка группировок войск;
- высадка тактического воздушного десанта;
- доставка грузов и эвакуация раненых.
Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.
Как сообщалось ранее, в первом квартале 2023 года в Беларуси запланированные новые учения - будут муштровать территориальную оборону.
Кроме того, аналитики ISW оценили вероятность повторного наступления России с севера и вступление Беларуси в войну против Украины.
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