Задействуют все аэродромы и полигоны: в Беларуси начались масштабные учения с Россией

Сегодня, 16 января, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Сообщается, что от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Так, Минобороны Беларуси отмечает, что главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;

авиационная поддержка группировок войск;

высадка тактического воздушного десанта;

доставка грузов и эвакуация раненых.

Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2023 года в Беларуси запланированные новые учения - будут муштровать территориальную оборону.

Кроме того, аналитики ISW оценили вероятность повторного наступления России с севера и вступление Беларуси в войну против Украины.

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